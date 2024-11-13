Debate: ¿Qué implica el nombramiento de Elon Musk grupo de trabajo de Donald Trump?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los analistas políticos Federico de Jesús, demócrata, y José Fuentes Agostini, republicano, conversaron con La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito del nombramiento de Elon Musk, el hombre más rico del mundo y dueño de X y SpaceX, en el grupo de trabajo privado de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos.

El estratega demócrata, se cuestionó el nombramiento, pues, en el caso de Musk, este tiene contratos con el Departamento de Defensa, entonces “¿los señores Musk y Ramaswamy van a tener que divulgar sus potenciales conflictos de interés?”.

“Entonces, las recomendaciones que él haga sobre eficiencia en el gobierno, ya sea sobre aumento o recorte de gastos, puede entrar en conflicto de intereses”, aseguró.

“En reducir la burocracia nadie debe estar en desacuerdo, son conceptos generales que suenan muy bonito, el problema es quién y cómo se hace”, añadió.

De la misma manera, De Jesús recordó que el magnate dueño de X hizo campaña abiertamente a favor de Trump y ha tenido comentarios en contra de los judíos, pero a ese tipo de cosas se tendrá que acostumbrar la población en el nuevo gobierno.

De otro lado, Agostini no coincidió con lo planteado por De Jesús, pues aseguró que Musk es “una de las personas más inteligentes en el mundo”.

“Traerlo a la política y del gobierno es una idea de mucha ayuda. Él ha sido extremadamente bueno de crear el futuro que soñamos, además de crear manufactura extremadamente eficiente en vehículos, cohetes, satélites. Entonces es una persona visionaria con nuevas ideas”, afirmó.

A propósito, indicó que la llegada de Musk al gobierno sirve para cambiar la manera deficiente con la que se ha dirigido el país.

“Esa ineficiencia resulta en pérdida de dinero, de esfuerzo y de logros. Traer a gente como ellos será bueno”, sostuvo.