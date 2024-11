“Todavía tengo mucho por aprender”: KAROL G en respuesta a críticas sobre canción ‘+57′

Desde el lanzamiento del sencillo ‘+57′, una colaboración entre destacados exponentes del reguetón colombiano, la canción desató una fuerte controversia. Ante las críticas, la cantante, Karol G, decidió pronunciarse a través de sus redes sociales.

Se ha dicho que la letra de la canción, interpretada por Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Blessd, Ryan Castro y DFZM, hace referencia a temas sensibles relacionados con el abuso infantil, lo que provocó indignación y rechazo por parte de artistas, personalidades y el público en general.

¿De dónde nace esta problemática?

Uno de los elementos más polémicos es la mención de la belleza de una menor de edad, en particular la frase “Mamacita desde los fourteen”, así como el uso de drogas, aspectos que han generado reacciones adversas.

“Rechazamos la canción +57 y lamentamos que talentos de nuestro país promuevan contenidos que fomentan el sexualismo a temprana edad. Es momento de dejar de normalizar música que no contribuye al crecimiento positivo de los adolescentes”, afirmó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La canción, producida por Ovy on the Drums, fue señalada por la revista Rolling Stone, que la describe como una “apología a la sexualización de menores”, una problemática especialmente preocupante en Medellín.

Este ‘junte’ histórico de los principales representantes del reguetón paisa, con la inclusión de DFZM, el único artista no antioqueño (proveniente de Buenaventura), captó la atención mediática y ha generado un amplio debate sobre los límites de las letras en la música urbana.

¿Cuál fue la respuesta de Karol G ante las críticas?

La cantante colombiana expresó que siempre ha sido agradecida con quienes la siguen, la apoyan y conocen su proyecto.

Afirmó que las intenciones de su trabajo y las causas cercanas a su corazón, aquellas que la mueven y apasionan, son las que la motivan a trabajar cada día con amor y responsabilidad.

Expresó que le importa su gente y que constantemente busca involucrarse en proyectos que le permitan extender sus bendiciones e impactar positivamente la vida de muchas personas.

“Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos”, dijo Karol G desde sus historias de Instagram.

Explicación puntual de Karol G sobre la letra de ‘+57′

Agregó que siente una gran frustración por la desinformación generada, debido a publicaciones falsas atribuidas a ella que supuestamente habría publicado y luego eliminado en Twitter, una plataforma que no utiliza desde hace más de seis meses.

Karol explicó que, en este caso, lamentablemente se sacó de contexto la letra de una canción con la que solo buscaba celebrar la unión entre artistas y hacer que su gente disfrutara y bailara.

“Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, agregó la artista.

Finalmente, manifestó su agradecimiento a sus fanáticos por el amor y apoyo incondicional, diciendo cuánto lo valora, así como a los artistas que colaboraron en la canción, pues dijo que conserva en el corazón y la energía positiva con la que trabajaron juntos ese día. “Gracias a todos,” concluyó y firmó con su nombre de pila: Carolina.

