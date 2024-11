‘+ 57′ en el ojo del huracán: críticas al nuevo tema por sexualización de menores

La reciente colaboración ‘+57′ de varios exponentes del reguetón colombiano, entre ellos Karol G, Feid, Maluma y J Balvin, ha generado una gran polémica debido a las críticas que ha recibido por la presunta sexualización de menores, así como por desconocer la realidad de Medellín, donde hay cifras de explotación sexual infantil muy altas.

La canción ‘+57′, en referencia al prefijo telefónico de Colombia, se estrenó este jueves en todas las plataformas digitales luego de varios días de expectativa por parte de los amantes del género urbano. No obstante, la canción se convirtió en objeto de controversia:

Según los críticos, versos como “una mamacita desde los fourteen/Entra a la disco y se siente ki/Mami, estos shots yo me los doy por ti”, hacen apología de la sexualización de menores.

La controversia llegó con la publicación de una reseña de la revista Rolling Stone en Español, que alertó que “el aspecto más preocupante de ‘+57′ es su letra: “Los talentos más grandes del reggaetón colombiano se unen en una canción que decepciona, hace apología a la sexualización de menores y prende alertas. Y agregró, “es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones”.

A estos cuestionamientos se sumaron diversas voces en redes sociales cuestionando este aspecto, y algunos colectivos feministas recodaron que “esto, en una ciudad como Medellín, con un grave problema de explotación sexual infantil”. Otros aseguraron que es “más de lo mismo” criticando la falta de creatividad de estos líderes musicales urbanos.}.

Conviene mencionar que, el propio presidente Gustavo Petro escribió un mensaje en X en referencia a la polémica considerando que “está bien el debate cultural” y defendió que “hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios”.

Por el momento, ninguno de los artistas que participaron en ‘+ 57′ se ha pronunciado sobre las críticas recibidas.

Esta bien el debate cultural.



Hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios. https://t.co/NmMjxXFeQ3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 9, 2024

¿Responsabilidad social en la industria musical?

En 10AM de Caracol Radio hablamos con el director de La Mega, Alejandro Villalobos y con el director de Radioacktiva, Julio César Escovar, sobre los elementos de la canción que podrían influir en la percepción que tienen los jóvenes sobre la sexualidad y de la responsabilidad social en la industria musical.

Para César Escovar, un punto que vale la pena destacar es que no es un tema diferente a lo que se viene haciendo desde el regatón. Esto refuerza de la idea de que el reguetón de Colombia es sinónimo de drogas y excesos:

“Yo entiendo el punto de que la canción tiene una intención y todo bien, pero yo es siento que la verdadera oportunidad que se pierde es la reunión de todos esos talentos para hacer una canción que es lo mismo que se ha venido haciendo siempre desde el reguetón. Lo he dicho muchas veces desde la perspectiva del rock and roll: yo no necesito que todos sean The Times They Are A-Changin’ de Bob Dylan, a veces quiero que sea Dancing with Myself de Billy Idol’s, a veces, quiero fiesta y quiero rock and roll, pero si usted va a reunir a esos nombres para hacer esa canción siento que se pierde tremendamente una oportunidad de decir, ve, nosotros somos los más grandes del reggaeton y les vamos a mostrar a la gente cómo es que se hace”.

Por su parte, el director de La Mega comentó que, “el tema del arte tiene unas posiciones donde esa libre expresión de manera artística pasa a eso, a algunos les gusta a otros no. Este tema del reggaeton de la música urbana, de la música de calle, es el reflejo de muchas realidades, en este caso de los jóvenes que están en su día a día. También tenemos que entender de nosotros desde qué generación estamos hablando ¿no?”.

Manifestó que, lo sorprendente de ‘+57′ es el trato a las mujeres, que hoy es una realidad en las calles: la violencia de género y la cultura de la violación. Añadió que, “es una canción más de perreo que pudo haber salido hace dos años o cinco años, no sé, una canción más. Pero yo lo que veo aquí, es la gran expectativa de que esta canción era la unión de Karol G, J Balvin, de Ryan Castro y hubieran podido unirse para cantar algo nuevo y creo que todos estamos de acuerdo en eso más allá de las edades”.

Escuche el programa completo en Caracol Radio: