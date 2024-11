David Alonso y su emotivo gesto en solidaridad con Valencia: “No era momento de celebrar”

David Alonso recorre el circuito de Malasia luciendo la bandera de la Comunidad Valenciana. (Photo by Hazrin Yeob Men Shah/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire

El colombiano David Alonso dedicó su triunfo de este domingo en el Gran Premio de Malasia de Moto3 a las múltiples víctimas de la DANA en Valencia. Al final de su triunfo número 13 en la temporada, el piloto de 18 años tuvo un emotivo gesto y habló sobre la situación.

Alonso se paseó por el circuito de Sepang luciendo la bandera de la Comunidad Valenciana. Adicionalmente, explicó que hoy no era momento de celebrar, refiriéndose a sus tradicionales bailes con los que suele acompañar sus triunfos.

“Cuando celebro o cuando hago un baile es porque me sale de dentro y lo siento, hoy no sentía que fuese el momento de celebrar y solo quería coger esa bandera de la Comunidad Valenciana y pasearla por todo el circuito”, comentó en diálogo con MotoGP.

El corredor de 18 años, de padre español y nacido en España, añadió: “ha sido un fin de semana un poco diferente, un poco más difícil de gestionar. Veo totalmente respetable y lógico que el equipo haya tratado de estar a su ciento por ciento, pero no era lo mismo porque teniendo a tu familia allí en esa situación, al final no hay las mismas risas”.

“Después de todo lo que están pasando, quería ofrecer una buena carrera y tratar de sacarles una sonrisa y, al igual que Jorge (Martín), donar el bonus de la victoria, pero aparte de eso me gustaría ir allí y ayudar personalmente, si se puede, si la agenda me lo permite esta semana, me encantaría, pero ahora lo que estamos es deseando volver a casa”, añadió al respecto.

Finalmente, de su fin de semana en Malasia, concluyó: “es un circuito en el que durante todo el fin de semana no he estado cómodo y en carrera se ha visto que hay algunas zonas en las que perdía un poco y no era fácil, sabía que no era el más rápido, pero he sabido usar la cabeza como me ha dicho mi técnico Mauri antes de salir y esta victoria es también muy especial, porque después de Assen es el circuito que más me ha costado”.