David Alonso consigue su victoria número 13 del año en el Gran Premio de Malasia

Sepang (Malaysia), 03/11/2024.- Colombian Moto3 rider David Alonso of CFMOTO Aspar Team celebrates after winning the Moto3 the Malaysia Motorcycling Grand Prix 2024 at the Petronas Sepang International Circuit, in Sepang, Malaysia, 03 November 2024. (Motociclismo, Ciclismo, Malasia) EFE/EPA/FAZRY ISMAIL / FAZRY ISMAIL ( EFE )