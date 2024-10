Conozca los sectores en los que habrá suspensión de energía este miércoles 30 de octubre

La empresa Air-e anunció que para este miércoles 30 de octubre se realizarán labores de mantenimiento en el sector de la Vía 40 de Barranquilla.

Los trabajos de corrección de puntos críticos se ejecutarán entre las calles 85 y 87, en el barrio Siape, desde las 8:00 a.m. hasta las 11:40 a.m. Simultáneamente, en el barrio La Concepción, se retirará un poste ubicado en la carrera 65 con la calle 76, entre las 7:30 a.m. y las 6:00 p.m.

Suspensión de energía en municipios

En el corregimiento de Salgar, se reforzará una línea de media tensión en la calle 6 con carrera 20, con una jornada de labores que iniciará a las 7:05 a.m. y culminará a las 5:50 p.m. Por su parte, en La Retirada, jurisdicción de Ponedera, se llevará a cabo el cambio de un poste en la calle 7 con carrera 6, entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m.

Las labores se extenderán también a la calibración de transformadores en las líneas 5145 y 5125, que abastecen de energía a Cementos del Oriente y Postobón, respectivamente. Estos trabajos están programados entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., como parte de las obras programadas en el marco de la intervención de la compañía.