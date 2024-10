Capturan a hombre señalado de asesinar a su hermano en el Atlántico

En las afueras de Medicina Legal hablaron los familiares de Yerinzon Hernández Villeros, quien tenía 33 años, y fue asesinado con arma blanca por su hermano Fernando José Hernández Villeros, en el barrio La Milagrosa.

Según hermana de los implicados, la tragedia se produjo por la caída de una motocicleta.

Dice la mujer que a su hermano Fernando José no le habría agradado la caída de la motocicleta y fue cuando se llenó de irá y atacó a su hermano menor.

Wendy contó que Yerinzon lo llamó para que calmara a Fernando, sin embargo, cuando ya llegó era demasiado tarde.

¿Qué dicen los familiares?

“A lo que mi hermano abre, el cuchillo se le va y le da en el corazón. Enseguida mi hermano cierra la puerta y le dice a mi cuñada: me pulló, me pulló y me dio en el corazón”, narró Wendy.

“Dice mi cuñada que mi hermano se desploma y ella cierra la puerta porque ella decía que él daba miedo volver a abrir u que mi hermano se fuera a meter y lo fuera a seguir apuñaleando pero mi hermano no se había dado cuenta que lo había puñaleado”, Agregó.

Wendy agregó que a hermano Fernando José, el presunto homicida, la Policía lo capturó.

También que no le guarda rencor al presunto homicida y que espera que esta situación sea superada por la familia.

“No le guardo rencor a mi hermano porque de todas maneras es mi hermano y nunca se había comportado de esa manera, yo sé que él no lo hizo con intención y tratar de afrontar todo porque no podemos hacer más nada”, dijo Wendy.