Tienen capacidad de impactar a una distancia de 800 metros: Ejército sobre francotiradores

Tras el asesinato de un uniformado de la Policía Nacional, además de un soldado del Ejército Nacional, por parte de francotiradores de la guerrilla del ELN, en diálogo con La W, el coronel Leonardo Ferreira, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, explicó lo que está ocurriendo en el departamento de Norte de Santander en materia de orden público.

“Hemos tenido 7 funcionarios de la fuerza pública asesinados por parte del ELN. Desde que ellos informan que no van a tener más cese al fuego bilelateral con el estado, inician esta campaña de asesinatos, atentados en contra del Caño Limón Coveñas y el sometimiento a las comunidades. Estos grupos se han dedicado a asesinar a nuestros hombres con francotiradores, son individuos que llevan bastante tiempo entrenándose y son muy efectivos”.

Por eso, agregó el coronel que, “saben que donde haya una situación, la fuerza pública tiene que asistir, cuando hay una voladura tenemos que ir a proteger las comunidades, entonces cada vez que necesitan llamar la atención vuelan el oleoducto, nos colocan artefactos explosivos cercanos a viviendas, la gente denuncia que estos grupos está atentado contra las comunidades y ahí es cuando tenemos que hacer presencia”.

“Estos grupos lo que hacen es confundirse entre la comunidad y emplean los francotiradores y tienen la capacidad de impactar a nuestros hombres a una distancia entre 600 a 800 metros, buscando cómo causar el daño, hemos recibido por parte de la fuerza equipamiento (…) tienen tanta práctica que el disparo entra en el chaleco balístico, ellos buscan la forma de afectar las tropas y de inmediato esconden el arma y se suben a una motocicleta y se van”.

Por último, el coronel denunció que el ELN, está sembrando terror con artefactos explosivos, por lo que “para eso están robando los cilindros de gas a las empresas y los convierten en artefactos”.

