Presidente de Cámara protagonizó cruce con congresista del Centro Democrático: ¿qué pasó?

Congreso

En medio de la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, este martes 21 de octubre, el presidente de la corporación Jaime Raúl Salamanca tuvo un ‘encontronazo’ con el representante del Centro Democrático Oscar Villamizar que terminó en una sanción al congresista uribista “por continuas faltas de respeto”.

Todo empezó porque Villamizar solicitó una moción de orden, en medio de la discusión del proyecto de ley que promueve la generación de trabajos y empleos verdes. El presidente de la Cámara consideró que en su intervención, el representante hizo “alusión a elementos en torno al fondo del proyecto y no al desarrollo de la sesión”, por lo que se interrumpió dicha moción.

Villamizar, según cuenta Salamanca, se alteró en ese momento y “gritó al presidente múltiples veces desde su curul, ante lo cual él le solicitó que se calmara”, explicándole por qué se había interrumpido la moción. Pese a ello, el congresista del Centro Democrático se terminó acercando al atril de la mesa directiva, donde estaba Salamanca, para pedirle enfáticamente que no le cercenara su derecho a manifestarse.

Estos reclamos fueron considerados por Salamanca como una posible amenaza a su integridad, por lo que le solicitó a la seguridad del recinto “que se acercara para garantizar la protección de la mesa directiva”. En el video que se publicó se ve a Villamizar reclamándole que “dígale a la Policía que me saque”, frente a lo que el presidente de la Cámara respondió “lo voy a hacer sancionar, representante. Le ruego me respete”.

Así fue el cruce que sostuvieron el presidente de la Cámara @JaimeRaulST y el representante del Centro Democrático Oscar Villamizar luego de que el opositor fuera sancionado con la suspensión de sus intervenciones por, según Salamanca, “continuas faltas de respeto”. @CaracolRadio… pic.twitter.com/nBOduLAfRV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 22, 2024

Caracol Radio buscó a Villamizar para conocer su versión. Sin embargo, dijo el parlamentario que no quería pronunciarse más sobre la polémica causada. Lo que sí hizo fue publicar un trino, respondiéndole a Salamanca: “sea honesto y no desinforme a los colombianos. La violencia política la ejerce usted, quitándonos el uso de la palabra sin tener ninguna razón, o sino que lo diga el representante Juan Carlos Losada, o los tantos a los que ha censurado. Las decisiones dictatoriales no van conmigo”.

Salamanca anunció en la plenaria que se sancionaba a Villamizar suspendiéndole el derecho a intervenir durante el resto de la jornada debido a sus “continuas faltas de respeto”, recordando que la semana pasada en una ocasión usó un megáfono en medio de una plenaria.

Esta decisión fue vista para Villamizar como arbitraria e injustificable. “Cuando se lidera una institución como la Cámara también se deben aceptar los errores. Hoy no solo me cortó la palabra, también me sancionó sin contar con la mesa directiva”, aseguró.

De hecho, la segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina Garrido, expresó su inconformidad por la decisión de Salamanca, asegurando que “sancionar y silenciar de forma arbitraria al Representante Villamizar es vulnerar los derechos de los santandereanos que votaron por él. Hacerlo de forma totalitaria, sin tener presente mi posición como 2da Vicepresidenta, es irrespetuoso”.

A la molestia de la congresista de Cambio Radical se sumó la totalidad del Centro Democrático, quienes expresaron en un comunicado conjunto que rechazan “la sistemática persecución y censura que el representante Jaime Raúl Salamanca hace, desde la presidencia de la Cámara, en contra de los miembros de nuestro partido de oposición”.