NSO, fabricante de Pegasus, confirma negocio con Colombia

“Todas las transacciones se realizaron de acuerdo con la ley”: NSO Group

La empresa israelí NSO Group, dueña del software ‘Pegasus’, confirmó que sí fue realizado un negocio con Colombia, como había denunciado el presidente Gustavo Petro quien a comienzos del mes de septiembre aseguró que se realizó una trasacción con el gobierno Duque en 2021.

Esta noticia se conoció en la respuesta de NSO Group a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que el mandatario denunció que la firma presuntamente cometió el delito de lavado de activos al realizar transacciones en efectivo por más de cinco millones de dólares en territorio colombiano.

En su comunicado, NSO Group advirtió que es “una empresa que respeta las leyes” y que “todas las transacciones se realizaron de acuerdo con la ley y con la debida autorización y documentación en ambos países”. Este aparte confirmaría que, en efecto, sí se llevó a cabo el negocio en mención.

“Cualquier otra afirmación es inexacta y no refleja la realidad”, agregó la firma.

¿Qué denunció el presidente Petro sobre NSO Group?

En esta declaración a los medios de comunicación, el presidente Petro hizo referencia a las recientes revelaciones acerca del traslado de dinero para la compra del software ‘Pegasus’, el cual, presuntamente, el gobierno del expresidente Iván Duque utilizaba para interceptar ilegalmente llamadas telefónicas.

“El señor Ron Gonen ha cometido un delito en Colombia, porque en Colombia no es posible que ningún ciudadano, ni nacional ni extranjero, porte dinero en efectivo en una cantidad tal como cinco millones de dólares. Eso se llama lavado de activos”, declaró Petro.

En ese sentido, el mandatario advirtió que “el representante del dueño de Pegasus ha lavado activos en Colombia”. Además señaló que será tarea de la Fiscalía General de la Nación “tipificar e investigar con la documentación que este Gobierno le proporcionará, como es nuestro deber”.

El presidente también reveló los nombres de los israelíes que ingresaron a Colombia para llevar a cabo la compra del software entre los días 17 y 18 de septiembre de 2021:

“Sabemos los nombres de las tripulaciones, pero también sabemos quiénes entraron y se fueron parcialmente. Algunos de ellos nos han llamado profundamente la atención. Entre los ciudadanos israelíes que llegaron, no se registró la entrada ni salida de ningún colombiano. El avión aterrizó en el hangar de narcóticos de la policía. Allí desembarcaron los siguientes ciudadanos israelíes: el señor Oded Guindy, quien llegó en ambos vuelos; el señor Moshe Zahar, que ya había firmado un posible contrato de software y soluciones tecnológicas con la Dipol en 2013; y el señor Yehuda Lahab, director de negocios de NSO Group, propietario de ‘Pegasus’. Lahab se fue en el primer vuelo, M-ABGG, y es muy probable que haya realizado la primera transacción de cinco millones y medio de dólares en ese avión”.

El presidente también se refirió a un segundo vuelo, en el cual se llevó a cabo el pago final por el software:

“En el segundo vuelo, que transportó el pago final de ‘Pegasus’ el 18 de septiembre de 2021, partió y llegó el día anterior el director general de NSO Group, el CEO de la compañía, quien anteriormente había sido director de aeropuertos en Israel. Es decir, el gerente general de la empresa dueña de ‘Pegasus’ llegó al aeropuerto El Dorado, en el hangar de narcóticos de la policía, llegó el director general de la empresa propietaria de ‘Pegasus’ para llevarse el dinero que el gobierno del presidente Duque insiste en negar”.

