Millonarios: Alberto Gamero y la dura decisión que deberá tomar de cara al clásico

Millonarios estará recibiendo a Fortaleza el próximo miércoles en el estadio El Campín, por la fecha 14 del fútbol colombiano. El equipo azul buscará sacudirse tras su derrota 2-1 en el juego frente al América y regresar a la senda del triunfo que lo acerque a la clasificación.

Además de la derrota, el equipo capitalino sufrió una baja sensible en su compromiso en el Pascual Guerrero de Cali, puesto que en los últimos minutos se marchó expulsado el goleador Leonardo Castro, tras una fuerte entrada sobre Nilsón Castrillón que notificó el VAR al árbitro Bismarks Santiago.

La decisión que deberá tomar Alberto Gamero

La convocatoria de Neyser Villarreal y de Carlos Sarabia al microciclo de la Selección Colombia Sub-20, el cual comienza este lunes en Bogotá, podría habilitar a Castro para el compromiso del miércoles; sin embargo, si lo usa para este compromiso, deberá pagar su fecha de sanción en el clásico contra Santa Fe.

Dicho microciclo, con miras al Sudamericano Sub-20 del próximo año, se extenderá hasta el viernes 25 de octubre. Si bien el juego entre bogotanos por la fecha 15 de la Liga no tiene fecha definida aún, se prevé que será el sábado 26 o domingo 27.

De no jugar Castro frente a Fortaleza, su posición en el equipo la tomaría el argentino Santiago Giordana; mientras que de no hacerlo en el clásico ante Santa Fe, no se descarta un posible regreso de Falcao, quien continúa trabajando en su recuperación tras sufrir un desgarro en el gemelo de la pierna derecha.