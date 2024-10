Gamero explica insólita razón por la que Santiago Giordana no pudo jugar ante América

Millonarios cayó 2-1 en su juego pendiente ante el América de Cali disputado este viernes en el estadio Pascual Guerrero, por la quinta fecha del fútbol colombiano. El partido fue bastante emotivo y contó con algunas polémicas arbitrales de parte del juez Bismarks Santiago.

Una de las particularidades del encuentro fue que el equipo bogotano solo contó con 17 de sus 18 jugadores convocados, siendo enviado a la tribuna el delantero argentino Santiago Giordana. Ante esto, inicialmente se temió que se tratara de una lesión.

El mismo Alberto Gamero aclaró dicha situación y aseguró que se trató de un error en la inscripción del jugador, dado que aunque se encontraba suspendido por la acumulación de cinco tarjetas amarillas, los jugadores convocados a sus respectivas selecciones, Álvaro Montero, Juan Pablo Vargas y Delvin Alfonzo, podían habilitarlo.

Al respecto, el técnico samario de Millonarios comentó: “Es simple, no alcanzamos a inscribirlo por los jugadores que estaban en Selección, no cumplimos el tiempo adecuado y por eso no pudo estar hoy con nosotros”.

Más declaraciones de Gamero

Balance del partido

“En lo que tengo aquí en mente, los primeros 10 o 15 minutos, América nos llevó a un arco, nos atacó, pero fueron los primeros minutos que por la fogosidad de ellos, el ímpetu de ellos, por su localía, de pronto, quisieron llevarnos allá. Ya después de los 15 minutos del primer tiempo me parece que pusimos un partido ni siquiera de ida y vuelta, un partido disputado, donde cualquiera de los dos podía tener la posibilidad de anotar y pusimos un partido mano a mano. Después de los primeros 10 o 15 minutos yo vi que el equipo se afianzó bien, se paró bien, jugó mejor y nos llevamos una derrota dura para nosotros, por lo que hicimos en la cancha. Ya en el segundo tiempo, me parece clara la jugada del gol, otra no encuentro, disparos desde afuera. Nosotros teníamos la posesión del balón, el control del partido, no teníamos afugias. En los dos momentos cuando comenzamos a jugar bien, en esos dos momentos, América nos hace los dos goles y no supimos reponernos a esos dos goles y tristemente perdemos el partido”.

Sobre el arbitraje

“La verdad, yo no quiero hablar de eso, mañana sale en todos los diarios que Gamero sacó la excusa de que son los árbitros. Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando, de lo que ha pasado, nosotros solamente nos dedicamos a trabajar, a tratar de no cometer nuevamente los errores que cometimos hoy. Eso es válido para que lo tengamos en cuenta, tratar de jugar mejor, de tener más tiempo jugando mejor. Pero de los árbitros para qué me voy a poner a hablar. Pero de los árbitros, para qué me voy a poner a hablar, si eso no va a retroceder. Tanto el partido de Bucaramanga como el de aquí, cosa que tenemos que aceptarla porque ya se pitó y ya se terminó el partido”.

¿Qué jugadores podrían estar ante Fortaleza?

“Para el miércoles, vamos a mirar, tenemos entendido que (Jader) Valencia va a comenzar con el grupo, todavía no nos lo han soltado, el mismo caso de Sander (Navarro), que son los que más cercano están. Ahí hay dos que se van para convocatoria que son, no sé si después del partido o antes del partido contra Fortaleza, que son (Neyser) Villarreal y (Carlos) Sarabia. Y estamos esperando la evolución de (Sergio) Mosquera para ver qué pasa”.