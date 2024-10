Andrés Llinás: “Si eso era penal, tendría que pitar 850 faltas por partido”

Millonarios cayó 2-1 ante el América de Cali en su visita al estadio Pascual Guerrero de Cali, en juego pendiente por la quinta fecha del fútbol colombiano. El juego contó con la dirección arbitral de Bismarks Santiago, marcado por una polémica para cada equipo, perdonando una segunda amarilla para Jorge Arias y señalando un penalti polémico a favor de los locales.

Andrés Llinás fue uno de los involucrados en dicha acción, tras un contacto sobre el argentino Rodrigo Holgado, quien al sentir la mano del defensa bogotano se tiró en el área, comprando la acción el árbitro. Duván Vergara cambió la falta por gol a los 39 minutos.

En la rueda de prensa posterior al partido, Llinás fue crítico con el penalti y con el árbitro Santiago. “Sí, lo dijimos en la cancha, que si eso era penal, tendría que pitar 850 faltas por partido, porque esas agarraditas que no son con la suficiente fuerza, que simplemente son muy suaves, que no derriban a ningún jugador, no se puede jugar fútbol”.

“Nosotros le dijimos que en ninguna Liga pitarían un penalti de esos y mucho menos con VAR, pero él decía que para él era penal. Entonces, si para él era penal, la pregunta es para él, por qué lo pitó, que si para él es penal después de que lo vio y para los del VAR. A nosotros no nos pueden decir nada, yo creo que tengo la misma opinión que muchos de ustedes. De nada sirve venir acá a decir que fue o no fue penal, si nosotros no tenemos nada que ver con la decisión final”, concluyó al respecto.

El defensa bogotano no ocultó su tristeza por esta derrota, argumentando que había sido un partido controlado. “Duele perder este partido, América, los primeros 10 minutos creo que fueron las más claras de ellos. El penalti todo el mundo lo vio y el segundo tiempo el único tiro al arco que tiene fue la desconcentración que tenemos, que sale Holgado habilitado, que puede tirar un buen centro, un buen gol”.

“Duele porque no tuvieron llegadas tan claras, (Diego) Novoa no me acuerdo de haber sacado una clara y por eso duelen estos partidos, porque son partidos controlados, que en esos pequeños detalles se marca la diferencia”, finalizó al respecto.

Millonarios se estará enfrentando a Fortaleza el próximo miércoles. en juego por la fecha 14 del fútbol colombiano. El compromiso se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín a partir de las 8:05PM.