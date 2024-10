Vehículo “inmovilizado” en Cartagena aparece rodando y con fotomultas en Bogotá

Cartagena

El pasado 17 de noviembre de 2018 ingresó a un parqueadero privado en la variante Mamonal- Gambote (Bolívar), el vehículo Ford Escape de placas UGK 994 luego de ser objeto de una medida cautelar, ordenada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena.

Desde entonces, han ocurrido una serie de presuntas irregularidades que denunciadas por el propietario del automotor, quien hoy dice afrontar las deudas ocasionadas por varias fotomultas del vehículo, que misteriosamente apareció rodando en el municipio de Chocontá y Bogotá- Cundinamarca, pese a estar “inmovilizado”.

“Cuando fui a renovar mi licencia de conducción me encuentro que tengo una fotomulta, y me tocó pagar para realizar el trámite. Posteriormente me puse a indagar, hasta que llegué al estacionamiento donde supuestamente estaba el carro detenido, y no se encontraba. Luego empiezo el proceso en el juzgado; fiscalía, procuraduría, y lo que ocurre es que archivan los requerimientos sin prestarle la atención debida. La fiscalía como que es cómplice, o el juez, no se sabe”, expresó Jaime Castillo, propietario del vehículo.

Hoy son tres procesos sancionatorios vigentes los que tiene el denunciante, cuyos valores ya se acercan a los dos millones de pesos. “He solicitado que tomen el vehículo como parte de pago pero no hay ninguna respuesta, yo solo quiero liberarme de una responsabilidad que está afectando mi nombre y va en detrimento de mi economía”, agregó Castillo.

Mientras tanto, al parecer nadie responde, y no hay una persona o entidad que se responsabilice por lo sucedido.