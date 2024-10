Ni vinagre, ni pasta dental: esta es la forma correcta limpiar cadenas y anillos de plata

Las joyas y demás objetos que son hechos de plata pueden llegar a perder el brillo e incluso oscurecerse, si no se mantienen adecuadamente. Aquí es donde hay que aclarar que muchas personas suelen pensar que cuando la plata se opaca es porque está oxidada, sin embargo, no es cierto, simplemente pasa por un proceso en el que se sulfura.

De acuerdo con un artículo publicado en El Mueble, sitio web especializado en cuidados del hogar, así como sucede con el oro y el platino, la plata es un metal bastante delicado, que no tiene mucha interacción con otras sustancias, aunque esto no significa que no reaccione.

La plata reacciona con el azufre, sustancia que se encuentra en el aire en forma de sulfuro de hidrógeno, ocasionando que tome esta tonalidad negra. Para limpiar o preservar joyas u objetos de este material es importante saber qué usar para mantenerlos o limpiarlos, a continuación le contamos.

Trucos para limpiar y mantener cadenas y anillos de plata

Paula Seiton, profesional en temas de orden y limpieza, compartió un video en el que brindó uno de los métodos que usa para limpiar la plata, el bronce y el oro, para que los objetos hechos a base de estos metales queden relucientes sin necesidad de maltratarlos tanto.

Para llevar a cabo este proceso necesitará lo siguiente:

Es importante que solo sean joyas de oro, plata o bronce.

Una taza en donde se puedan sumergir.

Papel aluminio.

Agua hirviendo.

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Un cepillo de cerdas suaves.

El truco es muy simple, únicamente hay que poner una buena cantidad de papel aluminio en la taza destinada para esto, poner encima las joyas o demás artefactos de los materiales ya mencionados, verter el agua hirviendo, agregar las dos cucharadas de bicarbonato y revolver bien. Una vez el agua ya se haya enfriado, hasta el punto que no se queme las manos, es momento de frotar muy bien en cada rincón hasta que las cadenas, anillos o demás queden relucientes.

La experta en el tema aseguró que en caso de no contar con bicarbonato de sodio, la sal hará el trabajo perfecto, puesto que el ingrediente principal y que limpiará la plata por completo es el papel aluminio, puesto que funciona como un imán de suciedad, en este caso de la sulfatación ocurrida por la exposición del metal

También puede brillar la plata con limón

Aunque suene un poco extraño, el limón es bastante apropiado para sacarle brillo a la plata y que este se conserve por mucho más tiempo. Para esto no necesitará más que una cucharadita de sal y un limón cortado a la mitad.

Lo primero que debe hacer es poner la cucharada de sal en toda la superficie del limón que cortó y frotar el objeto por un tiempo aproximado a 5 minutos. Después es importante que enjuague con abundante agua y lo seque con un paño suave que no se haya humedecido con anterioridad muy bien hasta que quede sin algún signo de humedad.