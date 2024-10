Caracol

Mañana se va la luz en diferentes sectores de Cartagena, la empresa Afinia anunció trabajos de optimización de la infraestructura eléctrica, como parte del plan de inversión para mejorar el servicio.

De 6:10 a.m. a 7:30 a.m.: Olaya (carrera 68a con calle 34a); De 6:20 a.m. a 8 a.m.: Olaya sector Zarabanda (calle 42 con carrera 69); De 6:45 a.m. a 8:45 a.m.: Albornoz (carrera 56 con calle 2); De 7 a.m. a 8:15 a.m.: Nuevo Porvenir (transversal 72 con diagonal 32e).

De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: Bayunca (San Antonio, El Torito y Media Tapa); De 8 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:30 p.m. y 4 p.m.: Martínez Martelo (desde la transversal 45a hasta la transversal 49); De 8 a.m. a 4 p.m.: El Bosque, Alto Bosque, Martínez Martelo, Cartagenita, El Zapatero, Buenos Aires, Pez Caribe, Bajos de San Isidro y Gustavo Lemaitre; De 12:10 p.m. a 2:55 p.m.: Viejo Porvenir (transversal 73 con diagonal 32); De 12:40 p.m. a 1:40 p.m.: Olaya sector Zarabanda (calle 40 con carrera 69); De 12:50 p.m. a 1:30 p.m.: Olaya (calle 35 con carrera 69b); De 4:30 p.m. a 6 p.m.: Olaya (calle 38 con carrera 70b).

De 5 p.m. a 6 p.m.: Viejo Porvenir (transversal 73 con diagonal 32d); y De 5:20 p.m. a 6 p.m.: Olaya (calle 35 con carrera 69).