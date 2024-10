Impunidad y dolor: el caso Nicolás Sierra, asesinado en una base militar en Coveñas

Montería

Han transcurrido 2 años, siete meses y 29 días desde el asesinato del infante de marina Nicolás Andrés Sierra Ballesteros, un joven loriquero de 21 años, dentro de la Base de Entrenamientos de la Infantería de Marina de Coveñas. Sin embargo, las autoridades siguen sin dar respuestas.

El 11 de marzo del 2022, Nicolás Andrés fue encontrado muerto en una azotea, en inmediaciones del área de Sanidad, con evidentes señales de tortura y heridas hechas con cuchillo. Desde entonces, su familia y amigos han buscado justicia, pero ninguna autoridad ha investigado ni castigado al responsable.

La madre de Nicolás Andrés, Ana Sierra, ha sido una de las voces más firmes en la búsqueda de verdad y justicia. En un emotivo testimonio, expresó su dolor y frustración:

“Estoy aquí esperando que el señor fiscal me dé información sobre lo que pasó y por qué asesinaron a mi hijo. Sin embargo, cada vez que vamos a la Fiscalía, nos dicen la misma historia. Llevamos casi tres años en proceso judicial, esperando que la autoridad se comunique conmigo”.

“Me siento frustrada porque, sin importar cómo nos acercamos a la Fiscalía, ya sea por escrito o en persona, la respuesta es siempre la misma. Incluso cuando organizo plantones para pedir justicia, ellos me critican por hacerlos”.

“El señor fiscal no nos ha dado resultados en casi tres años. Mi dolor sigue intacto y necesito saber qué pasó con mi hijo. Hay días duros y días un poco más tranquilos, pero esto me está matando y agobiando. La verdad es que no tengo paz espiritual porque, como siempre he dicho, eran dos hijos los que yo tenía y me quitaron lo más preciado que yo tenía. Acabaron con mi vida también”.

Ana siente que en Colombia no se hace justicia de nada: “Esto está complicado y me gustaría que los medios de comunicación me apoyaran, porque, aunque muchas personas ya se hayan olvidado de este caso, para mí sigue siendo como el primer día”.

Falta de respuestas

En cierta ocasión, familiares y amigos de Nicolás Andrés se trasladaron desde el corregimiento de El Rodeo en Lorica hasta la base militar en Coveñas, para protestar y exigir una investigación, para que este crimen no quede en la impunidad.

La falta de respuestas y la impunidad en este caso han generado indignación y preocupación en la comunidad. La familia de Nicolás Andrés sigue esperando justicia y verdad.

A medida que pasan los días, la familia de Nicolás Andrés no pierde la esperanza de que se haga justicia. Siguen luchando por obtener respuestas y cerrar el doloroso capítulo de la muerte de su ser querido. La memoria de Nicolás Andrés sigue viva en sus corazones, y su legado es un recordatorio constante de la importancia de la justicia y la verdad.