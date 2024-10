Un año de la guerra en Gaza, ¿es posible evitar la intensificación del conflicto?

En Hora 20 el análisis al año del ataque de Hamás a Israel y la respuesta en contra de Gaza. El análisis al avance de la guerra, el panorama en Oriente Próximo, ahora que el conflicto se extiende a otros países y las condiciones humanitarias en Gaza.

También una mirada a la política interna de Israel y al panorama multilateral, el papel de las grandes potencias y de las organizaciones internacionales en el avance de la guerra, pero también en las posibles y remotas salidas de paz.

Esto es lo que dicen los panelistas

Margarita Cadavid, internacionalista de la Universidad del Rosario y especialista en derechos humanos y defensa ante sistemas internacionales de protección de la Universidad Militar Nueva Granada, planteó que la escalada del conflicto que arrancó hace un año se debe entender bajo los antecedentes y problemas de fondo del conflicto, por ejemplo, la abandonada discusión de la formación del Estado Palestino.

Recordó que Netanyahu se planteó unos objetivos, “pero no es clara su realización. El objetivo de acabar con capacidades y con toda la organización Hamás; eso no es posible por las circunstancias y porque este grupo se alimenta de las causas del conflicto”.

Agregó que la guerra sí ha debilitado a Hamás, pero no ha logrado acabar con ellos, “la pregunta es si va a hacer lo mismo con Hezbolá porque las condiciones son diferentes y tienen más capacidades y más hombres; la gente se debate entre el apoyo a Hezbolá o huir del país”.

Desde Jerusalén, Gabriel Ben-Tasgal, escritor, periodista especializado en Medio Oriente, planteó que desde Occidente se lee a Medio Oriente con ojos occidentales y se dice que el conflicto es por ocupación, “pero toca entender los temas religiosos”, pues recordó que, con base a la realidad religiosa, cuando Hamás atacó hace un año no gritó por una disputa por la tierra o por el Estado palestino, gritaron por Alá; cuando degollaron personas siguieron conductas de Soldados de Mahoma”.

Explicó que la realidad en Oriente Próximo opera como un pulpo en el que la cabeza es Irán, “Soleimani se inventó varios brazos para armarlos y financiarlos, como Hamás, que aunque son chiitas, hay coordinación con Qatar, también está Hezbolá y los Hutíes”.

Señaló que al momento del atentado, Hamás inició el atentado pensando en que se sumarían todos los chiitas, “lo segundo, fue atacar, humillar judíos, y pensaron que se reiteraban y que una vez eso ocurriera, los atacarían y así dicen que son muertos civiles inocentes y darán cifras que se van a repetir”.

Por último, dijo que Hamás va triunfando porque no ha terminado todavía, “Netanyahu no dijo que quieren destruir Hamás. Hay cuatro objetivos: eliminar que gobierne en Gaza, eliminar capacidad bélica, liberar 101 rehenes y evitar que se puedan rearmar; algunas cosas no se han logrado”.

Para Carlos Alberto Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional, doctor en Filosofía y experto en conflictos internacionales, no hay un final claro a la mano, “el final claro tendrá que ser una confrontación contra Irán y eso implica cosas de dimensión amplia y eso impacta a China, Rusia y Corea del Norte”. Agregó que Irán ha actuado con eje de la resistencia, que es lo que se llama anillo del fuego, “esto es real, había apoyo de los ataques de los Hutíes y los que apoyan a Hamás”.

También se declaró pesimista ante una próxima terminación de la guerra, “el conflicto no está en un punto de negociación, no hay diplomacia. Israel hace el trabajo sucio que los árabes necesitan ante milicias radicales chiitas y que tienen una visión fundamentalista del poder”.

Por último, dijo que Hamás es un grupo islamista radical, que no es un actor racional desde la política y en ese sentido no es claro para dónde vamos, “no hay que olvidar que sistemáticamente los árabes se oponen a acuerdos como el de Oslo. Los sectores radicales palestinos se opusieron a esos acuerdos y eso impide que hoy no tengamos final próximo de esta guerra”.