La radiografía de las tensiones en Oriente Medio

Cuando se cumple un año del inicio de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, Caracol Radio habló con Mauricio Jaramillo, analista internacional y profesor principal en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario y Miriam Dermer Wodnicky, politóloga, internacionalista, candidata a doctora en derecho, docente en la Universidad la Gran Colombia y líder del grupo de investigación de teoría del derecho, de la justicia y de la política de la UGC, para conocer cuál es la situación que vive Oriente Medio por cuenta de las tensiones que involucran a parte de la región.

¿Se agravarán las tensiones en Medio Oriente ?

Mauricio Jaramillo dijo que “sin duda alguna habrá nuevas tensiones con con Hezbolá, con Líbano y con Irán. Yo creo que vamos a seguir teniendo estos enfrentamientos, atentado por atentado como los que hemos visto con Irán, retaliaciones frente al Líbano por los ataques de Hezboláh y con Turquía un enfriamiento cada vez más irreversible”.

“Israel era prácticamente una aliada de Turquía y viceversa pero desde que se han acelerado las violaciones a los derechos humanos en Gaza, la relación Tel Aviv - Ankara cada vez es más fría y me parece que eso difícilmente se va a poder corregir en el corto plazo”, concluyó Jaramillo.

Miriam Dermer Wodnicky detalló esta situación resaltando que la región no tiene un panorama muy prometedor porque “Israel es un país que está en medio de naciones enemigas que desean la destrucción de ese Estado. El análisis centro es Israel y Líbano e Irán. En Líbano está Hezbolá y Hezbolá ha dicho que Israel recibirá ‘su justo castigo’ y ese es un objetivo de este grupo terrorista”.

“La relación entre Israel - Irán es de las más complicadas por el tema nuclear. Todos sabemos que Israel es una potencia nuclear y todos sabemos también que Irán está en una carrera para tener su propio arsenal para ser una potencia nuclear. Esto sí que es complejo porque acá no estamos hablando solo de una guerra en un sentido tradicional sino que incluso puede escalar (...) Israel siempre ha tenido claro que irán es una grave amenaza para su seguridad”, agregó Dermer Wodnicky.

La analista cerró diciendo que “el temor en medio oriente es tener una guerra total con peligros globales y regionales. Por eso es que se explica la alianza entre comillas entre Estados Unidos e Israel, porque obviamente se debe evitar a toda costa una guerra que se escale a nivel regional y global y que está latente”.

¿Puede ocurrir una guerra a gran escala?

Dermer Wodnicky aseguró “que puede ocurrir una guerra a gran escala por estos enfrentamientos. Israel es un país rodeado por enemigos con aliados muy potentes y a su vez,los vecinos tienen aliados que son fuertes en el sistema internacional. Si bien esto también depende de la política interna de cada uno de sus aliados (...) y a su vez, por el lado de Irán y de los países que se declaran enemigos de Israel puede pasar exactamente lo mismo”.

Sobre la relación Israel - Estados Unidos y su efecto en Oriente Medio, Dermer Wodnicky explicó que “en Estados Unidos la posición siempre se ha movido entre los halcones y las palomas. En la medida que haya presidentes demócratas que se inclinen por la negociación de los conflictos, se evita que se escale el conflicto, pero si llega un halcón que es absolutamente aliado de de Israel y se une con la posición pues obviamente puede escalarse a nivel global y a nivel regional”.

En contraste, Jaramillo estimó poco posible que haya una guerra a gran escala. Creo que va a seguir ocurriendo esta ofensiva pero, por ejemplo, el involucramiento de terceros Yemen, Líbano, Irán, me parece complicado, a nadie le conviene. Me parece que no hay voluntad en este momento. Lo que vamos a ver es una intensificación de la ofensiva hasta que Netanyahu encuentre una salida digna”.