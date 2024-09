Patriotas recibe al Deportivo Cali en un duelo clave por el descenso: Hora y cómo seguir

Patriotas vs Cali/Colprensa

La jornada 12 del fútbol colombiano llega a su fin con un partido que puede definir la situación clave de Deportivo Cali y Patriotas. El elenco vallecaucano visita a Patriotas desde las 4 de la tarde en el Estadio La Independencia de Tunja. Los locales buscan sumar la mayor cantidad de puntos, buscando una opción remota de salvar la categoría.

Con el pasar de los años, el equipo del Valle ha venido decayendo, entrando en la complicada situación del descenso, luego de ser campeones en el segundo semestre de 2021. El historial favorece a los vallecaucanos sobre el conjunto boyacense. Curiosamente, en 2021 fue la última vez que Cali derrotó a Patriotas en condición de visitante por la mínima diferencia con la anotación de Jhon Vásquez.

Con la intención de una victoria

Tras un mal inicio de semestre, y tras la destitución de Harold Rivera, los rojos tienen posibilidades de clasificar a los cuadrangulares finales. En la tabla de posiciones, el conjunto de Boyacá está ubicado en la casilla 13 con 12 unidades, a cuatro puntos del octavo equipo, Deportivo Pasto.

La importante victoria en condición de visitante frente a Pereira por la mínima diferencia, fue un respiro para los dirigidos por Dayron Pérez. El duelo que se realizará en Tunja es definitivo en temas de descenso.

Actualmente, su promedio es de 0.90 en la última casilla, pero sumando de a tres puntos podrían aprovechar el empate de Jaguares en el día de ayer. La llave del gol para el cuadro de la capital boyacense está con el experimentado delantero Cristian Martínez Borja, quien cuenta con tres anotaciones en lo que va del certamen.

A voltear la situación

La situación no es fácil para el equipo verde, que no levantan cabeza por liga, y cargan una racha negativa de seis juegos consecutivos sin conocer la victoria. Suman apenas 8 unidades con dos partidos menos, y sumar puntos por fuera de casa será vital para revertir la situación. La clasificación a cuartos de final por la Copa Colombia es un impulso de motivación para alejarse del descenso y porque no pelear por el título.

“En Tunja es de vida a muerte, es una plaza difícil, pero el grupo viene trabajando para lograr el mejor resultado”, fueron las palabras de Jonathan Marulanda con El Alargue. El lateral derecho ha sido de los jugadores más destacados por los vallecaucanos, y a la vez añadió la confianza que hay en la interna del grupo. “Estamos muy bien, unidos, cada uno ha dejado el ego a un lado”.

Con Fredy Montero liderando la lista de convocados, el Cali llega con una gran ausencia. El mediocampista Jarlan Barrera, quien no alineó dentro de los llamados por el técnico Sergio Herrera.