David Mackalister Silva y la emotiva razón de su particular celebración ante Envigado

David Mackalister Silva fue una de las figuras de Millonarios en la goleada 3-0 sobre Envigado este sábado en El Campín, en juego por la fecha 12 del fútbol colombiano. El capitán azul dio una asistencia y convirtió uno de los goles.

Al final del encuentro, Silva valoró el triunfo y el buen juego del equipo, además de hablar sobre su ubicación en el terreno de juego, luciendo más retrasado, pero con la posibilidad de llegar al área y apoyar en el ataque.

“Hoy todo es positivo, sobretodo acomodarnos un poco más en la tabla, el primer objetivo es entrar en los ocho. Ahora disfrutar lo que se pueda, porque ya viene Bucaramanga, que también viene motivado para ganar”, comentó al final del encuentro.

El volante bogotano fue autocrítico y reconoció que este año no ha tenido sus mejores presentaciones, por lo cual disfruta de estos momentos. “Bien, más suelto es un decir. No es un secreto que no ha sido un buen año, es disfrutar estos momentos”, apuntó.

Silva anotó el segundo gol de Millonarios, el cual festejó con el gesto de la fusión, en referencia a Dragon Ball Z, al respecto, explicó el motivo del festejo: “A mi hijo mayor, hoy precisamente estaba en otro lado y me llamó y me dijo ‘Pa, yo sé que hoy haces gol, no se te olvide celebrar así'. Él fue el que me la pidió”.

Finalmente, Mackalister dedicó unas palabras al próximo rival del equipo, cuando el martes reciba a Bucaramanga en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Colombia. “Equipo difícil, actual campeón. Hoy demostró que conoce la altura. Va a ser un partido bien complicado para nosotros, esperemos que podamos sumar”.