Si no presentan actas, no hay reconocimiento: Petro sobre Venezuela

Colombia

En una entrevista con CNN, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación política de Venezuela tras las elecciones presidenciales que, según informes preliminares, le habrían dado la victoria a Nicolás Maduro.

El mandatario fue enfático al declarar que “si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento” de la presidencia de Maduro por otros seis años.

Además, Petro criticó las condiciones en las que se llevaron a cabo las elecciones del pasado 28 de julio, asegurando que no se realizaron en un ambiente de plena libertad.

“Creo que hubo un error previo al proceso electoral porque se puso a una sociedad a disputar el poder político sin libertad. Y eso aplica para todos los bandos enfrentados, no hubo libertad para la oposición, ya que su principal candidato no participó, lo que hoy plantea un problema: ¿con quién se dialoga en Venezuela del lado de la oposición? Tampoco hubo libertad para el gobierno venezolano, ya que un país bajo sanciones económicas no es libre para votar”, explicó Petro.

El jefe de Estado añadió que los acuerdos establecidos en Barbados quedaron en el olvido, ya que no se aplicaron.

“Todo lo que se discutió en México, en Barbados, e incluso en Colombia para lograr unas elecciones libres, no se cumplió”, afirmó.

Finalmente, el mandatario subrayó las dificultades que surgen por la polarización política y social en Venezuela.

“Estamos atrapados en una situación compleja. Por un lado, tenemos una oposición que se siente como el gobierno, pero no lo es; y por el otro, un gobierno que no mostró las actas y, por tanto, no puede legitimar las elecciones, aunque sigue en el poder. Son dos posiciones completamente polarizadas y distantes”, concluyó.