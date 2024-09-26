El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Recibió presión de superiores: abogado de policía condenado por chuzadas a Marelbys Meza

Diego Gutiérrez, abogado de Alfonso Quinchanegua, uno de los patrulleros condenados por las chuzadas a Marelbys Meza, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar del caso contra su defendido.

“Con la Fiscalía General de la Nación se ha venido adelantando unas negociaciones al respecto. Cuando observamos la audiencia de preacuerdo encontramos que había una obligación de Alfonso Quinchanegua para colaborar con la justicia”, dijo.

“Sí se ha entregado información. Estamos llegando al punto en el que esperamos un principio de oportunidad que se está haciendo paralelamente”, añadió.

Aunque no reveló nombres de funcionarios que dieron la orden de realizar las chuzadas a la exniñera de los hijos de Laura Sarabia, aseguró que el patrullero Quinchanegua recibió presiones por parte de sus superiores, algunos relacionados con la Presidencia de la República.

De esta manera, aclaró que “cuando se habla de Presidencia, no se refiere precisamente de la Presidencia, sino de funcionarios de la Policía Nacional” en esa institución.

De otro lado, calificó la condena de 10 años como “excesivamente alta”, por lo que confirmó que ya presentó el recurso de apelación, pues están colaborando con la Fiscalía.

¿Los que dieron la orden están negociando un principio de oportunidad?

“No tengo conocimiento, pero algunos se han puesto a disposición porque han sido mencionados en los principios de oportunidad”, concluyó.

Reviva la entrevista completa con el abogado del patrullero Alfonso Quinchanegua a continuación