Aqualia responde a quejas del pueblo rosariense por turnos en el servicio del agua

Tras las múltiples denuncias de la comunidad en Villa del Rosario por la falta de agua en sus barrios, donde varios líderes aseguraban que reciben agua siete horas al mes y en un horario de la madrugada, Ledys Quintero, gerente de Aqualia, le respondió a la ciudadanía.

“La problemática de esos barrios, sobre todo de Montevideo, es una problemática que nosotros conocemos ampliamente y sobre la cual hemos tratado de trabajar en soluciones de fondo. Los turnos, más largos están a 12 días y este es uno de los sectores que lastimosamente les toca esa frecuencia. Pero esa no es la mayor problemática, con la nueva planta de tratamiento solucionaríamos esta frecuencia. Sin embargo, para este sector, Montevideo I, tiene aproximadamente 240 usuarios, pero además tenemos 250 conexiones irregulares que no está en nuestra área de prestación de servicio. Hay predios que están ubicados en zonas de alto riesgo. Estos usuarios irregulares nos quitan presión y dificultan el buen servicio a quienes sí están de manera regular” dijo Quintero.

Indicó que este jueves presentarán dos propuestas de soluciones para aquellos usuarios que no tienen conexiones regulares. “una propuesta es a largo plazo y dependeríamos del plan de ordenamiento territorial que a la fecha no está todavía aprobado por el concejo y una segunda propuesta que es a corto plazo, pero que no podemos desarrollar solos, sino que necesitamos el apoyo de la alcaldía, de planeación y hasta de riesgos para ofrecerles una solución a esta comunidad”.

Frente a la frecuencia en el suministro del vital líquido aseguró que “esto ha venido sucediendo por varios motivos, hemos tenido problemas con la adecuación de las redes para la nueva planta de tratamiento. Nos ha generado daños en la bocatoma, en las redes, la puesta en marcha de esta nueva planta nos ha generado daños, que son normales en cualquier obra de este tipo, que puede representar una hora (en campo) a nosotros nos representa retrasos en el servicio de un día. Si paramos cuatro horas, eso nos retrasa el servicio cuatro o cinco días. Por eso, cada vez que se presenta un daño es una situación que debemos resolver inmediatamente. Les pido paciencia a la comunidad porque es algo que va inherente al desarrollo de las obras, pero es por el bien de toda la comunidad que finalmente se van a ver beneficiados”.

Finalmente, desde la dirección de prensa de Aqualia se complemento lo anterior indicando que “Uno de los puntos más complejos que debemos sortear, es que, en varios sectores de las zonas altas del municipio tenemos presencia de asentamientos y crecimiento exponencial de estos lugares que están fuera del área de prestación, ya que no tienen cobertura y no existe redes de acueducto, solo cuentan con unas conexiones irregulares hechas por la misma comunidad, y exigen el servicio, sin ser una obligación contractual de la compañía. No es nuestra obligación prestarles el servicio, pues no están dentro del sistema que operamos. Entendiendo dicha situación y la necesidad de la comunidad, hacemos todo lo posible para darles turnos exclusivos, cortos, a estas comunidades fuera del sistema de acueducto para no afectar a los que sí son usuarios. Por las condiciones mencionadas, estamos entregando el agua por turnos de día a los usuarios del sistema y turnos de noche a los que están fuera del mismo, ya que es la única forma de prestar el servicio a todo el municipio”.

Se espera que las próximas semanas comience el funcionamiento de esta nueva planta de tratamiento que subsanaría gran parte de la problemática que vive el municipio histórico por el servicio de agua potable.