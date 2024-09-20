El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Opinómetro: el 51% considera que la Paz Total del Gobierno Petro va mal

En el Opinómetro de Datexco S.A. para La W, cuyos resultados fueron publicados el pasado 18 de septiembre, consultó la opinión de más de 700 colombianos sobre distintos temas de interés nacional que han marcado la agenda noticiosa en las últimas semanas.

En esta ocasión, la medición abordó los siguientes temas: aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro, Paz Total, Presupuesto General de la Nación para 2025, problemas de la Nación y el desempeño de la Selección Colombia de fútbol masculino de mayores.

En primer lugar, sobre si aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país, los ciudadanos encuestados respondieron de la siguiente forma:

Aprueba: 28%

Desaprueba: 63%

En segundo lugar, ante la pregunta ‘¿Para usted la Paz Total del Gobierno del presidente Gustavo Petro va bien, regular o mal?’, los resultados fueron los siguientes:

Bien: 12,2%

Regular: 31,6%

Mal: 51,6%

No sabe / no responde: 4,5%

Sobre si se considera o no que el Gobierno Nacional está resolviendo los problemas que afectan a la población, las respuestas se consolidaron de la siguiente manera:

Sí: 26,3%

No: 65,3%

No sabe / no responde: 8,4%

Por otro lado, sobre si se está de acuerdo con que el Congreso de la República haya rechazado el monto del Presupuesto General de la Nación que propuso el Gobierno para el año 2025, las personas que hicieron parte del estudio respondieron lo siguiente.

De acuerdo: 33,1%

En desacuerdo: 32,5%

No sabe: 26%

No responde: 8,2%

Finalmente, sobre si se considera o no que la Selección Colombia de fútbol masculino de mayores tiene posibilidades reales de clasificar al próximo Mundial tras sus últimos resultados en las Eliminatorias, los ciudadanos respondieron así:

Sí: 78,6%

No: 12,5%

No sabe / no responde: 8,9%

