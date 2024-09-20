Análisis: ¿Bajar tarifas de energía en el Caribe agravaría el problema energético?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El tema de la supuesta “crisis energética” en Colombia está tomando fuerza tras las recientes decisiones de empresas como Air-e, Afinia y Ecopetrol, este último tras el anuncio de que dejarían de vender gas a 13 empresas para priorizar la generación de energía.

Sobre el tema, Rodrigo Ramírez-Pisco, PhD en Ingeniería Eléctrica, publicó un análisis un poco pesimista sobre el futuro de la energía, donde comenta que el tema de la Costa no es nuevo y que el problema no se resolverá simplemente bajando las tarifas, pues esto solo agravaría el panorama.

El experto pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la problemática y explicar por qué bajar las tarifas no es la salida y sería algo perjudicial.

“Hay un problema grave con el recaudo de la facturación en la Costa, es una acción pendiente de arreglar y que tiene toda una vida, el problema tiene que ver con la misma población y es que siempre hay una excusa o una motivación al no pago porque hay un mal servicio. Entonces dejar de recaudar no solamente es no pagar la energía sino impedir las inversiones que se requieren para que el servicio sea mejor”, comentó.

Del mismo modo, agregó que si la ciudadanía ve la opción de que bajen los precios, eso incentivará a que sigan intentándolos hacer bajar aún más.

“Si yo puedo desarrollar una acción para que bajen los precios, eso incentiva a seguir buscando la baja de las tarifas, por eso mejor que bajar las tarifas es mejorar el servicio y que este sea reconocido como de calidad, tanto así que la misma ciudadanía entienda que pagan por lo que reciben”, explicó.

Para el experto, la baja en las tarifas no es una solución sino “un paño de agua tibia”, siendo el camino buscar acciones para una real intervención de las entidades y empresas encargadas del sector energético colombiano, principalmente para la Costa atlántica.

“Se necesita una regulación clara, si no hay una comisión de expertos regulatorios estaremos de brazos caídos. Eso genera grandes problemas porque la generación energética es una actividad constante que requiere atención en tiempo real”, cerró.

