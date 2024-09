“El espacio de él es la confrontación”: Sergio Fajardo sobre Petro

El político y matemático Sergio Fajardo pasó por los micrófonos de ‘Sin Anestesia’, un espacio informativo liderado por La Luciérnaga de Caracol Radio y Red+ Noticias, para hablar de sus críticas a la gestión del presidente Gustavo Petro, así como de sus intenciones políticas en las próximas elecciones a la Presidencia de la República, que se realizarán en 2026.

Fajardo aseguró que la postura del primer mandatario frente a la coyuntura del país ha sido de confrontación y “solo le sirve es que a todas horas se esté hablando de él”: “Es un gobierno que no me gusta, no me gusta la gestión. Yo voté en 2018 en blanco y asumí públicamente la responsabilidad, me enfrenté con el presidente, me fui a ver ballenas después y para colmo de males no vi ni una berraca ballena”.

Aunque por el gobierno Petro han pasado figuras políticas allegadas al equipo de campaña de Fajardo en 2022, como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo y el hoy canciller Luis Gilberto Murillo, el excandidato presidencial indicó que son personas serias y respetuosas que “tomaron un camino con este mal gobierno”:

“José Antonio Ocampo para mí es una persona inteligente y responsable a la que yo admiro y quiero. Ahora, él estuvo conmigo todo el tiempo y después lo llamaron a participar, pero siempre fue una persona leal con quien yo trabajé. Él hizo su trabajo de manera seria con lo que él pensaba”.

¿Será candidato presidencial 2026?

Por último, Fajardo manifestó que en los 26 años de carrera política que lleva junto a su Movimiento Independiente Compromiso Ciudadano le ha apostado a construir en lugar de destruir, a lucha contra la corrupción, por darle el lugar que merece a la educación y ahora, “viene un tiempo para la sensatez, para el respeto, para la seriedad, para la capacidad de gobernar y para obtener los resultados que se están buscando”.

“Mi experiencia es distinta a las de los demás. Yo fui candidato presidencial dos veces, yo fui alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, a mucho honor el mejor de Colombia escogido por Colombia Líder y, yo estoy hablando de reivindicar la política, voté en blanco en el 2018 y en el 2022 y seguiré trabajando por una política.

Todavía falta mucho tiempo y a Petro lo que más le sirve es que todos los días, a todas las horas, en todos los programas se esté hablando de él, mientras más candidatos salgan mejor para él porque su camino es la confrontación. Yo voy por mi camino único, perdí la identidad política en 2022 y no lo vuelvo a hacer”, agregó Fajardo.

En caso de tener una nueva aspiración presidencial, estas serían algunas de las propuestas que el político le presentó al equipo de La Luciérnaga y Red+ Noticias:

“Traer algo bueno a este país”: Fajardo hizo énfasis en que, “aún no ha llegado la verdadera lucha contra la corrupción” y que esto se ha vuelto una situación reiterativa en el país.

Una verdadera apuesta por la educación en Colombia: El invitado dijo que buscará ser aliado de los profesores y que su situación de precariedad se ha agudizado en el país en materia de salud. Agregó que, “yo represento la dignidad de los maestros” y trabajará a la par con ellos.

Apuestas por la ciencia, tecnología y cultura: Recalcó que los presupuestos de ciencia “duelen” y que el país tiene la capacidad, inteligencia y herramientas para incentivar la educación e investigación.