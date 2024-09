“Lo que está pasando con los pasaportes es patético”: Sergio Fajardo

El excandidato presidencial y aspirante a la presidencia del 2026, Sergio Fajardo, estuvo detrás de los micrófonos de ‘Sin Anestesia’ y opinó sobre la gestión de quien fue su fórmula vicepresidencial para las elecciones del 2022, Luis Gilberto Murillo.

En primer lugar, se le preguntó si considera que Murillo sigue siendo un hombre riguroso y serio, teniendo en cuenta los antecedentes recientes relacionados con los pasaportes, su alineación con el estilo de gobierno del presidente Petro, que para algunos es caótico, así como sus posiciones de absoluto silencio en el caso de Venezuela y de rigurosidad en el caso de Israel.

Fajardo expresó que conoció a Murillo cuando era gobernador de Antioquia. En ese momento, el Canciller era gobernador del Chocó. Para ese momento tuvieron buena relación y trabajo conjunto que históricamente no habían tenido estos departamentos.

“Nosotros trabajamos juntos y, como lo conocí, siempre lo miré como una persona seria, decente y respetuosa, y no puedo decir otra cosa distinta a eso”, dijo Fajardo.

¿Qué piensa Fajardo de la gestión de Murillo como Canciller?

Expresó que Murillo escogió un camino que a él no le gusta. “He señalado que este me parece un mal gobierno. En particular, creo que el manejo de las relaciones exteriores, lo que ha pasado con los pasaportes: es patético”, agregó.

Precisamente, en el caso puntual de los pasaportes, el excandidato presidencial afirmó que el presidente Petro, de manera impulsiva, dijo que se tienen que ir los que están.

“Hicieron ellos mismos la licitación y se la volvió a ganar el que estaba; van a ajustar 3 años con los que él dice que no puede ver. Eso es patético, incongruente, inconsistente y problemático porque tiene una cantidad de demandas”, añadió.

¿Qué pasa con las relaciones bilaterales con Venezuela?

Fajardo sostuvo que lo que Maduro ejerce en Venezuela es una dictadura, además de que se robó las elecciones. Dijo que el Gobierno de Petro no ha tenido un buen trámite frente a esta situación.

“El presidente Petro salía para allá, tomaba el avión, estaba con el presidente Maduro y no ha sido una buena relación. Entonces, a mí no me gusta el papel que ha jugado la Cancillería en este gobierno”, refutó.

En conclusión, ¿Apoya la gestión de Murillo?

Fajardo piensa que conoció a Murillo de una forma, pero que en términos políticos el Canciller decidió apostarle a la visión de Gustavo Petro, algo que excandidato presidencial no comparte.

Adicionalmente, manifestó que respeta al Canciller, pero que no apoya su participación en el actual Gobierno. “No me gusta la gestión, pero esa es su decisión política. Él tiene que responder por sus actos”, afirmó Fajardo sobre Murillo.

“Escogió apostarle a lo que el presidente Petro significa. Ha señalado su admiración por el presidente Petro y cada quien responde por lo que admira, por lo que quiere y por lo que hace”, concluyó Sergio Fajardo.

Si se perdió la entrevista, acá puede verla completa:

