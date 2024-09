¿Qué hacer si aparezco retirado de la EPS?: respondemos sus dudas

Cuando consulta su afiliación a Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y su permanencia en esta aparece como retirado se puede dar por diversos motivos. Los más comunes es que haya pasado más de un mes sin contribuir a los aportes obligatorios para salud o que exista una desactualización de su estado en los sistemas del Ministerio de Salud.

En ese sentido, para saber si en este momento se encuentra con servicios activos para recibir atención médica, debe dirigirse a la página web oficial de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) y busque en la opción “EPS” en la sección en la que dice ”Consulte su EPS”. Deslice la pantalla y aparecerán unos apartados que deberán rellenar.

La EPS intervenida que logró reducir drásticamente sus quejas: el caso de Asmet Salud

EPS Sanitas realizará cambio de operador de entrega de medicamentos

Ahí, pondrá su tipo de documento, el número de este y un código para verificar que usted no es un robot o virtual, sino una persona que realmente va a consultar sobre esto.Dé clic en “consultar” y aparecerá en una tabla su estado, la EPS a la cual se encuentra afiliado, régimen, fecha de inicio de la afliación y tipo de afiliado.

Si no está activo, le decimos qué puede hacer, según el Ministerio de Salud.

¿Qué hacer si se encuentra inactivo en la EPS?

Lo primero que debe hacer es remitirse a su EPS y conocer su caso puntual, pues las modalidades de manejo sobre estos temas varía. En general, si su motivo de encontrarse activo es porque se encuentra desempleado y era un trabajador dependiente de su empresa, tiene dos opciones: la primera, es acogerse al Mecanismo de Protección al Cesante, y la otra, es que pague de forma independiente sus aportes a salud.

Tenga presente que una EPS no puede retirarlo de sus registros sino hasta haber pasado más de dos mes sin pagos a los Sistemas de Protección a la Salud. Ahora, si definitivamente no puede pagar, una institución médica no se puede negar a atenderlo en caso de que su vida o la de su círculo familiar se encuentre en extremo peligro.

También existen los casos en los que la persona sí se encuentra laborando en el momento, pero el empleador no ha dado el dinero que descuenta de su sueldo. En esta clase de situaciones, según las directivas que ha dispuesto el Ministerio de Salud, “el empleador en mora debe pagar el costo de los servicios de salud que requiera el trabajador y su núcleo familiar, y además debe pagar las cotizaciones adeudadas y los intereses de mora correspondientes”.

Cuando una EPS ya reporta que usted no hace parte de la entidad, es porque ya no puede esperar que la empresa haga los aportes obligatorios y que por ley les compete. Es decir que, a través de esta acción, le está exigiendo a la compañía que pague esta pasivo que ostenta en contra del trabajador correspondiente.

¿Cómo reactivar la afiliación a una EPS?

Esto depende de cada EPS, pero, en general, debe acceder al sitio web de la Entidad Prestadora de Salud en la que a su elección desea esta afiliado y vaya a la opción “Afiliación”. Una vez ubicado, acceda a “Registro novedades de reingresos” y poner que ya puede hacer aportes a salud.

Finalmente, le pedirá datos como su nombre completo, la organización en la que se encuentra empleada, cargo e inicio de la relación laboral y quedará registrado como un ciudadano que puede recibir servicios de salud en Colombia.