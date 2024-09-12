El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Trabajo de Fujimori fue con un amor grande por el país”: exministra de la Mujer de Perú

Luisa María Cuculiza, exministra de la Mujer en el gobierno de Alberto Fujimori, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la muerte del expresidente peruano a sus 86 años.

Cuculiza, miembro del fujimorismo desde 1999, recordó el trabajo que hizo Fujimori en su periodo como presidente de los peruanos.

“El trabajo de él fue con un amor muy grande por el país, no he conocido a otro hombre que quiera tanto a Perú”, aseguró.

Asimismo, reconoció que Alberto Fujimori le enseñó a trabajar con humildad por los más necesitados porque era “un hombre con mucha sencillez”.

¿Cuál es el legado de Fujimori?

Mencionó que siempre hay personas que no están de acuerdo y odian lo hecho por Fujimori, fue precisamente a ellos a quienes les hizo una reflexión.

“Quiero preguntarles, ¿dónde están las denuncias contra él? ¿dónde están las cuentas bancarias que decían que tenía? ¡Nada!”, afirmó.

Reviva la entrevista con Luisa María Cuculiza a continuación