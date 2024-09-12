General (r) Tito Castellanos por acusación de ‘narcochofer’: “verdad prevalecerá”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ‘narcochofer’, de nombre Manuel Castañeda, realizó una denuncia en la que aseguró que alias ‘El Caballista’ le comentó que al general (r) Tito Castellanos le dieron 2.000 millones de pesos por la fuga de alias ‘Matamba’.

Ante estas declaraciones, en la mañana de este 12 de septiembre, La W compartió el mensaje del general Castellanos, quien aseguró que pronto se conocerá la verdad sobre lo que denominó “montajes judiciales”.

“Señores W Radio, permítanme defender mi honra. Estoy tomando acciones legales frente a esta calumnia y la verdad va a prevalecer. Todo en su momento se aclarará, la verdad saldrá y se conocerá el porqué de estos montajes jurídicamente”, afirmó.

“No olvide usted que soy el principal testigo en el caso Pozos Caquetá que afecta a varios oficiales”, añadió.