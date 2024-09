7 universidades en Colombia para estudiar mecánica automotriz; ¿en dónde quedan?

Uno de los profesionales que se requieren con frecuencia en Colombia es el experto en mecánica automotriz, rama que combina los principios de funcionamiento de los sistemas mecánicos y su vínculo con la tecnología electrónica, para que un vehículo funcione de forma adecuada y sin poner en peligro a sus pasajeros.

El especialista en este tema se encarga de funciones como la revisión técnica del carro, quiere decir que se encarga del diagnóstico, mantenimiento preventivo, desmontaje, reparación y ensamblaje. Esto gracias a sus conocimientos en el funcionamiento de los motores vehiculares, combustibles, sistemas automotrices, electrónica y electricidad automotriz, como describen diferentes centros educativos en sus portales web.

En Colombia, este programa suele durar dos años, pues no se considera un pregrado, pero no implica que no tenga salida laboral. La carrera profesional se conoce como Ingeniería Mecánica, donde el objetivo es que los que estudian esto puedan “crear y desarrollar nuevas tecnologías utilizadas en la industria de manufactura, energía y transporte”, según se lee en el programa de la Universidad Ecci.

7 universidades en Colombia para estudiar mecánica automotriz

Fundación Universitaria Los Libertadores: ofrece el Tecnólogo en Mecánica Automotriz, tienen una duración de 6 semestres y desde su portal dejan ver que el precio en 2024 es de $2.948.400 por semestre.

Lugar: Bogotá

Universidad Ecci: se llama Tecnología en Mecánica Automotriz, dura 5 semestres

Lugar: Bogotá

Universidad Antonio Nariño: dura 6 semestres, para un total de 97 créditos. Para el periodo, 2025-1, dejan ver que el valor de la matrícula es de $4.488.000 por semestre.

Lugar: Bogotá

Institución Universitaria Pascual Bravo: acá se ofrece Tecnología en Mecánica Automotriz de forma presencial y a distancia, con una duración de 6 semestres. El valor de la matrícula se fija de acuerdo con el estrato del postulante, que va desde $650.000 para estrato 1 hasta $2.600.000 para 5 y 6.

Lugar: Medellín

INCAD: ofrece el técnico en mecánica automotriz, por lo que su duración es de dos semestres, cuenta con horarios flexibles y en 2024, la inversión por semestre es de $2.600.000.

Lugar: Bucaramanga

Centro Inca: se ofrece el Técnico Laboral por Competencias en Mecánica Automotriz, presencial, de 4 semestres. En 2024, el valor está en $1.612.900

Lugar: Barranquilla

Politécnico INDES: ofrece el técnico con una duración de 3 semestres, en la página no se aprecia el precio, pero tienen diferentes sedes.

Lugar: Montería y Sincelejo

Vale destacar que el Sena ofrece cursos con relación a esta rama de aprendizaje, suelen durar 40 horas y se puede buscar y aplicar a través de Sofía PLUS.

La importancia de la mecánica automotriz

Es indispensable para los que disfrutan de conducir e ir cambiando de automóvil con frecuencia, tener un mecánico de confianza, ya que, como pasa con cualquier otro trabajo, la experiencia con todos los que se dedican a esto no siempre es la mejor, principalmente por la falta de conocimiento certificado.

Los blogs de las instituciones que ofrecen este programa, destacan que quien esté interesado en dedicarse a esto debe tener en cuenta las siguientes habilidades infaltables: proactividad, organización, capacidad de trabajo en equipo, iniciativa y estar abierto al aprendizaje continuo.