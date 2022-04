Consejos para cuidar la caja mecánica de los automóviles: ¿qué evitar?

Aunque ya son son las más solicitadas al momento de comprar un carro, los aumotóviles de antes sí mantienen cajas mecánicas y, asimismo, hay conductores que prefieren comprar sus vehículos con este sistema.

Es verdad que tienen menos cuidados que una caja automática y que son menos propensas a dañarse. Sin embargo, hay que tener cuidados para mantenerlas en buen estado y así ahorrarse unos pesos con arreglos.

Consejos:

Los cambios bruscos, además de afectar la caja, afectan parte del motor. Siempre es recomendable hacer los cambios cuando sean necesarios (por revoluciones) y no a la fuerza.

Es importante que la reversa y primera sean cambios cuando el carro está totalmente detenido. También, en este caso, es vital no arrancar en otro cambio, como segunda.

Revolucionar el carro también es importante tenerlo en cuenta, pues es mejor evitar estos 'arrancones' y hacer los cambios cuando sean necesarios.

Al momento de realizar los cambios, es importante tratar con suavidad la palanca y no forzar el cambio con brusquedad, pues puede afectar los piñones internos.

Un mito que no es cierto es que dejar el carro en primera, al momento de apagarse es malo. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que primero se debe apagar el carro, activar el freno de mano y ahí sí asegurar con el cambio en primera. Lo mismo al momento de encender.

Finalmente, un último tip es no utilizar la palanca de cambios como apoya brazos. Es decir, no se debe apoyar ni manipular mientras esté en un cambio, pues esto daña la parte interna. Lo correcto es hacer el cambio y no molestar la palanca hasta que se vaya a mover de lugar nuevamente.