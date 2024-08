Años que dura la carrera de mecánica automotriz y universidades que la ofrecen

Según cifras oficiales del Ministerio de Transporte, en nuestro país circularon casi 19 millones de vehículos durante el 2023. Esta cantidad trae un gran reto de seguridad y eficiencia, lo que subraya la importancia de un mantenimiento adecuado.

Es por ello que la mecánica automotriz desempeña un rol esencial en el sector del transporte y la movilidad, para garantizar el óptimo desempeño de los vehículos. Un mantenimiento adecuado y una reparación precisa de fallas potenciales garantizan un funcionamiento eficiente, disminuyen el riesgo de accidentes y extienden la durabilidad de los automóviles.

Ese entorno crea oportunidades significativas para el empleo y el emprendimiento en el sector de servicios automotrices en Colombia, facilitando la generación de ingresos y favoreciendo el desarrollo económico del país.

¿Está interesado en ingresar a ese sector? Le comentamos en cuáles instituciones podría capacitarse y cuánto dura este programa académico:

¿Dónde estudiar mecánica automotriz?

Este programa no se clasifica como una carrera de pregrado, sino que se considera una especialidad clave dentro del campo de la ingeniería mecánica. No obstante, esto no implica que carezca de oportunidades laborales; quienes se capacitan en esta área pueden desempeñarse en los procesos de mantenimiento preventivo, montaje, desmonte, reemplazo de partes y reparación de vehículos.

Estas son algunas instituciones en las que se ofrece Mecánica Automotriz para título de tecnólogo o tecnólogo profesional:

SENA. (este solo lo ofrecen a manera de curso y su duración es de 40 horas).

(este solo lo ofrecen a manera de curso y su duración es de 40 horas). Universidad Antonio Nariño.

Institución Educativa de Educación superior F.I.T

Universidad ECCI.

Escuela Nacional Automotriz.

Institución Universitaria Pascual Bravo.

Fundación Universitaria Los Libertadores.

Si desea ir más profundo en su formación académica en esta aérea, puede estudiar el pregrado de Ingeniería Mecánica ofrecido en varias universidades del país y abierto a diversos tipos de financiación.

¿Cuánto dura el programa?

La duración del programa dependerá de la institución en la cual se imparta. Están orientados a aplicar conocimientos tecnológicos y científicos para resolver problemas en sistemas automotores y en la producción industrial de componentes del sector automotriz. La mayoría Incluyen el uso de laboratorios y talleres especializados en áreas como física, química, mecánica y electrónica automotriz, motores de combustión, y procesos industriales.

Los tecnólogos en mecánica automotriz adquieren habilidades en mecánica, electricidad, fluidos, termodinámica y control, permitiéndoles abordar necesidades técnicas en el mantenimiento, reparación, comercialización y producción de automóviles.

En promedio, las instituciones que ofrecen este programa plantean una duración entre 5 y 6 semestres de formación en la modalidad presencial. También existe la alternativa de cursarlo de manera virtual, avocando por la flexibilidad del estudiante.

Esta es la duración del tecnólogo en Mecánica Automotriz en las siguientes instituciones:

Universidad Antonio Nariño: 6 meses.

6 meses. Institución de Educación Superior F.I.T: 5 semestres.

5 semestres. Universidad ECCI: 5 semestres.

5 semestres. Institución Universitaria Pascual Bravo: 6 semestres (presencial y virtual).

6 semestres (presencial y virtual). Fundación Universitaria Los Libertadores: 6 semestres.

Para ponerlo en contexto, un pregrado o carrera puede durar entre 4 y 6 años de estudios, además de ser significativamente más costoso que un Tecnológico. En el caso de la carrera de Ingeniería Mecánica, estas son las instituciones que la ofrecen y cuanto dura el programa: