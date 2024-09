“No se pueden sancionar penales con cámaras lentas”: Diego Rueda sobre Colombia-Argentina

César Augusto Londoño abrió ‘La Polémica’, de Caracol Radio, destacando la histórica victoria de Colombia sobre Argentina en eliminatorias para el mundial de 2026, después de muchos años.

El partido, jugado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, expuestos a una temperatura de 33º C y lluvia previa, celebró una victoria que dejó a la tribuna, en su mayoría amarilla, vibrante de la euforia.

Cabe destacar que Argentina sufrió su tercera derrota en los últimos 63 partidos bajo Lionel Scaloni, mientras que Colombia alcanzó su victoria número 23 en 31 partidos de la era Lorenzo, con un balance de 20 victorias, 7 empates y 1 derrota, además de 53 goles a favor y 18 en contra.

Alexis García, entrenador de equidad y panelista, expresó que es una victoria espectacular por la calidad del rival y por la entrega de la selección. “Hoy no hubo duda de nada. El equipo salió a ganar y la energía y el optimismo del técnico desde antes del juego se reflejaron”, agregó.

Por su parte, Juan Felipe Cadavid afirmó que vio en el juego una continuidad de lo que fue la final de la Copa América. “Con roces entre los jugadores. Los nuestros sin bajar la mirada ante los argentinos. Estos partidos entre selecciones tan parejas, son de pocas opciones y de aprovechar lo que se tiene”, afirmó.

También destacó la importancia de la jugada de pelota parada y el balón aéreo, enfatizando que, con jugadores como James Rodríguez, la ejecución es vital. James no solo ejecuta con precisión, sino que también piensa rápidamente la jugada, anticipando los movimientos del arquero.

No obstante, aseguró que Lorenzo debió realizar cambios más rápido para mejorar la defensa, especialmente cuando James ya no podía colaborar.

Diego Rueda expresó que cobrar un penalti contra Dibu Martínez requiere más que técnica; exige personalidad, dada su reputación como especialista en atajarlos.

Rueda explicó que James Rodríguez lo engañó y lo ejecutó con potencia, enviando el balón al palo opuesto de donde Dibu se lanzó, confirmando la frase de Pelé: “Un penalti bien cobrado nunca será atajado”.

Añadió que vencer a Argentina es un logro significativo, subrayando que, a pesar de un error que originó el gol, la victoria es histórica y valiosa.

César Augusto afirmó que Colombia ganó con carácter, pero también con fútbol y con inteligencia. Por ende, fue superior en un partido que se esperaba que fuera muy físico y de toma y dame.

¿Fue penal o no?

Para Alexis García, la decisión del árbitro estuvo bien ejecutada. “Sin el sentimiento y con la lentitud del VAR, yo vi penal, con la segunda pierna lo arrastra al final”, dijo.

Por su parte, Londoño expresó que para él no fue penalti, “viendo la jugada con mucha más razón, porque claro, si uno mira después de que el jugador Muñoz se tiró, después de que se activó el VAR, hay un contacto en el pie abajo, en la parte izquierda, por allá metido. Pues no sé si hay que ir hasta allá para saber si fue o no fue”, opinó.

La discusión sobre el VAR

Desde la opinión de Cadavid, la responsabilidad recae en el VAR para revisar jugadas dudosas, y si el árbitro no las vio, el VAR debería intervenir solo en errores obvios, por ende, si el árbitro ya vio la jugada y decidió no sancionar, el VAR debería respetar esa decisión.

Rueda comentó que el problema es que el VAR, al igual que el árbitro, debe sancionar solo errores claros. Añadió que en Colombia y Sudamérica, revisar cada pequeño detalle puede llevar a excesivas revisiones y sanciones por acciones mínimas.

“Esta jugada tiene que buscarse con cámara lenta, milímetro a milímetro, para encontrar dónde lo toca. Para mí no se pueden sancionar penales con fotografías o con cámaras lentas; en cámara lenta todo es penalti, en cámara lenta todo es falta”, agregó Rueda.

Para Alexis, el VAR a veces mete más dudas, porque está para mirar las jugadas chiquitas que no ve el árbitro. “Cuando revisan, nosotros lo reprochamos. Yo soy un enemigo del VAR, no me gusta, entonces, ¿para qué está el VAR?”, expresó.

En la perspectiva de César, el VAR debe buscar jugadas que sean equivocadamente sancionadas. Afirmó que por más de que no guste, toca acomodarse y acostumbrarse a él.

Finalmente, vale la pena traer a la conversación el símil que mencionó Cadavid: “El VAR está para buscar elefantes, no hormigas”.

