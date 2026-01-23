Hallan los 45 cuerpos del accidente de tren en Córdoba, España

El levantamiento de los últimos 2 cuerpos, por las condiciones en las que fueron hallados, aún no termina. Sin embargo, se lograron identificar los demás: 22 mujeres, 21 hombres y un menor de edad. La mayoría de las víctimas son de nacionalidad española, aunque también figuran tres ciudadanos extranjeros de Marruecos, Rusia y Alemania.

Dentro del balance que entregaron el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el coronel jefe del Servicio de Criminalística, Fernando Domínguez, la ubicación de las víctimas refleja la magnitud de la tragedia: 28 personas viajaban en el tren Alvia, seis en el Iryo, seis fueron halladas en las vías y tres entre ambos convoyes.

Un total de 976 efectivos participaron en la emergencia para esclarecer las causas del accidente y recabar indicios para la investigación judicial que dirige un juzgado de Montoro. (Córdoba). Este trabajo se realiza en paralelo al de los expertos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), quienes analizan los factores técnicos del choque.

Tras este aparatoso accidente, el sindicato de maquinistas Semaf anunció su voluntad de convocar una huelga general para los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria.

Ante esta tentativa de huelga, el ministro de Transportes español, Óscar Puente, aseguró que el Ministerio se va a sentar a dialogar con los maquinistas para evitar un paro.