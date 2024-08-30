El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este es el borrador de decreto ATEA que busca autonomía de comunidades indígenas

La W conoció en primicia el borrador del decreto ATEA (Autoridades Territoriales Económico Ambiental) que busca la protección de los derechos territoriales y la autonomía de las comunidades indígenas.

A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro confirmó que el decreto “está listo” y fue concertado con las comunidades indígenas del Cauca y el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca). “Un paso adelante en la concertación social”, agregó el mandatario.

Además, el presidente destacó que es “importante lograr el gran pacto interétnico que permita un verdadero poder popular en el departamento y la paz”.

El borrador de decreto conocido por La W reconoce “el mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental – ATEA, instrumento de derecho propio expedido por las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC”.

Dicho decreto también establece “competencias, funcionamiento y mecanismos de coordinación para su ejercicio en los territorios que lo conforman en el marco de la autonomía y autodeterminación”.

Es preciso destacar que, en el artículo tercero, en el cual se establece el ámbito de aplicación del decreto, determina que las disposiciones aplican en “los resguardos indígenas, las reservas indígenas, las tierras y territorios originarios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos o comunidades indígenas de los territorios que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC”.

El artículo precisa que, por lo tanto, este decreto cubre a aquellos territorios “donde se haya solicitado la constitución, ampliación, saneamiento, clarificación, estructuración, puesta en funcionamiento de la entidad territorial indígena o la protección y seguridad jurídica”.

Otro punto que llama la atención de este documento es que argumenta que su expedición es una “competencia condicionada dado que su ejercicio depende de la inacción legislativa del Congreso de la República”. A diferencia de otras de las disposiciones transitorias, agrega el documento, “en el caso del artículo 56 no se encuentra previsto ni un término para la adopción de la ley por parte del Congreso, ni un plazo para el ejercicio de la facultad por parte del Gobierno”.

Por eso, indica que “únicamente cuando el Congreso de la República expida la ley a la que se refiere el artículo 329, se extinguirá o agotará la atribución”.

Adicionalmente, La W conoció que los miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) van a protestar porque sienten que, por esta vía, podrían estarles entregando sus territorios a las comunidades indígenas.

