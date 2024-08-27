Juan Fernando Petro y el nuevo “usted no sabe quién soy yo”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Juan Fernando Petro y su esposa, Beth Levi, protagonizaron un nuevo episodio de ‘usted no sabe quién soy yo’.

Todo comenzó cuando Beth Levi se realizó un procedimiento en las cejas en Inlash Cejas y Pestañas, un lugar reconocido en Bogotá, que tiene varias franquicias, una de ellas en Chía.

Previamente, Levi firmó un consentimiento, le informaron de los riesgos y de lo que iban a hacer.

La empresa le contó a W Radio que ella estuvo viendo todo lo que le hacían, no tenía anestesia local y siempre estuvo atenta.

Al terminar el diseño de cejas, ella pagó más de 500.000 pesos y salió. Después, volvió al lugar y comenzó a gritar, según las dueñas del local, diciendo que las cejas no le quedaron como ella quería y que “usted no sabe, ni yo tendría por qué decirle, pero usted no sabe quién soy yo”.

Al poco tiempo, la dueña de la franquicia comenzó a recibir no solo mensajes de Levi, sino de Juan Fernando Petro reclamando por el “mal procedimiento”.

“Hoy estuvo con ustedes una cliente que se llama Beth Levi, arreglándose las cejas. Advirtiéndoles desde un comienzo que quería un tipo de cejas en particular, pero ustedes hicieron un trabajo completamente diferente (...) Yo voy a colocar una queja al lugar, soy Juan Fernando Petro, esposo de Beth Levy y hermano del presidente de la República. Esto sonará muy pretencioso, pero no es posible que ustedes hagan un trabajo tan mal hecho”, dijo en un audio por Whatsapp.

Juan Fernando Petro señaló que actualmente se encuentra de viaje con su esposa, pero que a su regreso, se pondrá al corriente con esta denuncia porque tiene con qué. Las dueñas del negocio, le dijeron a W Radio que temen que esto sea malo para ellas y que lo toman como una forma de “amenaza” al nombrar que es hermano del presidente, Gustavo Petro.

W Radio se trató de comunicar con Juan Fernando Petro, pero hasta el momento, no ha recibido respuesta.