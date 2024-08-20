Nueva oportunidad: después de ser subastado, el edificio Colseguros se encuentra renovado

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El edificio Colseguros, construido en 1974 y por el que nadie daba un peso, está más renovado que nunca, funcionando e incluso muchos dicen que es el ejemplo más ambicioso de reúso de edificaciones. El encargado de darle vida a este patrimonio es el empresario Armando Flórez, quien lo compró en una subasta hace más de 10 años.

“Cuando los riesgos son debidamente informados, no son tan riesgos. Hicimos un estudio, tuvimos información de primera mano de quien realizó el diseño estructural y fue el italiano Domenico Parma. Llega a Colombia en 1945 y diseña el edificio Ecopetrol, trabajó con Seguros Bolívar y genera la estructura de este edificio”, señaló el empresario Flórez ante los micrófonos de La W.

En una subasta pública, Flórez pagó casi 100.000 millones de pesos y le dieron prioridad a la persona que se ofrecía pagar por todo el edificio. También señaló que tuvo el acompañamiento del arquitecto Eduardo Montejo, asesoramiento del IDPC (Instituto de Patrimonio Cultural) y cuenta con tecnología de última generación.

“Nosotros nos encontramos con unos tableros que eran de madera y ahora tenemos plantas, agua nebulizada, extinción de incendios, tres plantas y dos bombas para el manejo del agua. En realidad, lo único que funcionaba era la estructura, ahora tenemos manejo de identificador de placas, nuevos ascensores, liberamos de mucha carga el edificio”, dijo.

