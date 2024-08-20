ELN es el que está incumpliendo: Otty Patiño sobre cese al fuego con ese grupo armado

En los micrófonos de W Radio, el comisionado consejero para la paz, Otty Patiño, habló sobre los tropiezos que han tenido los diálogos de paz con los hombres del Ejército de Liberación Nacional. El alto funcionario aseguró que son los del ELN quienes han incumplido todo tipo de compromisos, incluyendo el cese al fuego.

“No han respetado el cese al fuego. Ellos son los que están incumpliendo. Desconocieron la propuesta del Gobierno, se quejaron de que todo debía estar abierto sobre la mesa, ignorando que muchas de las negociaciones se hacen de manera confidencial, generando una crítica del presidente”, dijo el alto funcionario.

Entre tanto, Patiño aseguró que no entiende el porqué del reclamo del ELN para que los excluyan de la lista GAO.

“Van varios decretos argumentando que el ELN es un grupo político alzado en armas y no entiendo por qué piden otras resoluciones. Parece más una disculpa que una manifestación auténtica; no les quita para nada que son de carácter político”, agregó.

Patiño habló de nuevo sobre la propuesta que el mismo presidente, Gustavo Petro, le hizo a esta guerrilla del ELN sobre la viabilidad económica.

“Discutir el modelo económico no puede ser con un grupo organizado con el cual se está conversando. Nosotros vivimos en un sistema capitalista y eso no está en discusión; lo que está en discusión es el modelo económico. (…) El modelo económico puede ser un modelo socialdemócrata, otro modelo puede ser el neoliberal, otro puede ser la combinación de varios modelos. (…) Es una discusión que no solo se debe tener con el ELN; hay otras expresiones de orden legal que existen en medio de un capitalismo democrático, y no con un capitalismo como el que tenemos ahora, que es un capitalismo desigual”, dijo.

Justamente hablando del ELN, el comisionado consejero aseguró que el Gobierno seguirá firme en sus diálogos con el Frente Comuneros del Sur.

“No solamente se mantiene la conversación con el GAO Comuneros del Sur. No hay ningún problema, ya que ese frente se convirtió en una organización independiente y el ELN también los expulsó, de tal manera que no hay nada que solucionar”, puntualizó.

Además, Patiño se refirió a la búsqueda de paz con otros grupos armados como los que están en la Sierra Nevada y las Autodefensas Gaitanistas.

“La suspensión de órdenes de captura es posible en un proceso con cualquier grupo y donde se avizora el fin del conflicto a través de hechos y voluntades de paz. De tal manera que no habría ningún problema y se puede dialogar aun cuando tengan pedido de extradición”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: