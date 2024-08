Estos son los 12 rostros de los desaparecidos en Barranquilla y área metropolitana en 2024

En Caracol Radio le seguimos poniendo la lupa a las personas que han sido reportadas como desaparecidas en Barranquilla y su área metropolitana durante este 2024.

La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder 12 circulares de búsquedas que han sido distribuidas en diferentes zonas de la ciudad para tratar de dar con el paradero de las personas. De esa cifra están cinco menores y cuatro mujeres. Además, de que lo llamativo en estos hechos es que algunos reportes de desaparecidos fueron en el barrio Las Flores, de Barranquilla.

Listado de desaparecidos

1 de marzo: Samuel Enrique Hernández Rovira , de 13 años, fue visto por última vez en el Paseo Bolívar.

, de 13 años, fue visto por última vez en el Paseo Bolívar. 21 de marzo: Camilo Jasser Correa Martínez , de 16, también desapareció en el Centro de Barranquilla.

, de 16, también desapareció en el Centro de Barranquilla. 29 de abril: Brian José Lucena , de 19, salió de su casa, en el barrio San Roque, y desde ahí no saben nada de él.

, de 19, salió de su casa, en el barrio San Roque, y desde ahí no saben nada de él. 11 de mayo: Isamar Algarín Torres , de 28, fue vista por última vez en la calle 57 con carrera 41. Horas antes había sido retenida en una instalación policial.

, de 28, fue vista por última vez en la calle 57 con carrera 41. Horas antes había sido retenida en una instalación policial. 17 de mayo: Breyner José Barrios García , de 36, salió de su casa, en Soledad, hasta el barrio Las Flores, donde le perdieron el rastro. El hombre vendía frutas.

, de 36, salió de su casa, en Soledad, hasta el barrio Las Flores, donde le perdieron el rastro. El hombre vendía frutas. 22 de junio: Jhonnys Andrés Hernández Romer o, de 29, fue visto por última vez en horas de la tarde en el barrio Santo Domingo, de Barranquilla.

o, de 29, fue visto por última vez en horas de la tarde en el barrio Santo Domingo, de Barranquilla. 23 de junio: Ambrosio Gómez Duarte , un bogotano de 32 años, salió de un hostal en Palermo con rumbo a Barranquilla. Hasta el día de hoy no se sabe nada de su paradero.

, un bogotano de 32 años, salió de un hostal en Palermo con rumbo a Barranquilla. Hasta el día de hoy no se sabe nada de su paradero. 16 de julio: Gina Paola Rivera Toloza , de 31, salió de su casa en horas de la noche en el barrio San Vicente, de Soledad, su familia aún la busca.

, de 31, salió de su casa en horas de la noche en el barrio San Vicente, de Soledad, su familia aún la busca. 19 de julio: Gleiber Rafael Balzan Zambrano , de 15, también salió de su casa del barrio El Bosque y fue visto por última vez en Las Flores, de Barranquilla.

, de 15, también salió de su casa del barrio El Bosque y fue visto por última vez en Las Flores, de Barranquilla. 21 de julio: Luis Eduardo Donado Ariza , de 47, fue también visto por última vez en el barrio Las Flores en horas de la noche.

, de 47, fue también visto por última vez en el barrio Las Flores en horas de la noche. 2 agosto: Ana Valeria Alfaro Cabrera , de 14, salió de su casa en el barrio Rebolo e igualmente fue vista por última vez en el sector de La Loma, cerca de Las Flores.

, de 14, salió de su casa en el barrio Rebolo e igualmente fue vista por última vez en el sector de La Loma, cerca de Las Flores. 6 de agosto: Danna Margarita Piña Llanos, una menor de 13, la vieron por última vez en el barrio La Sierrita, de Barranquilla.

¿Qué dicen las familias?

Hablamos con la familia de Gleiber Balzan Zambrano, el adolescente de 15 años, quien salió desde el barrio El Bosque a encontrarse con una supuesta amiga. De ahí no se sabe nada de él y lo último que se supo fue un video que le envío a su mamá cuando estaba en el barrio Las Flores.

“Mi hijo me escribió por la noche y me dijo que iba a donde una amiga. Luego lo llamé y no me contestó. Luego me envío un video cuando iba pasando por el monumento de la ‘Ventana Al Mundo’ y me dijo que estaba bien. Después ya no supe nada, salía el celular apagado”, dijo su progenitora Yenire Zambrano.

La familia de Gleiber es de Venezuela y hace tres meses habían llegado a Barranquilla a buscar un mejor futuro. Hoy ese futuro se ve truncado por la desaparición del menor.

Otra familia es la de Isamar Algarín Torres. Su mamá Gloria Torres contó detalles sobre que la Fiscalía tiene en su poder los videos de cámaras de seguridad del recorrido que hizo su hija, el pasado 11 de mayo en horas de la noche, luego de haber sido retenida en el barrio Los Alpes, de Barranquilla, junto con otros siete sujetos, señalados de tener en su poder un alto armamento.

Cuenta que luego de eso, Isamar fue amenazada por sujetos armados y subida a un carro blanco cuando se encontraba en la calle 57 con la carrera 41.

“Llegó un carro blanco, un sujeto se bajó y abordó a mi hija. La jaló por los cabellos y luego le colocó un revólver en la cintura ¿Dónde está mi hija? No sé porque no han investigado las placas del carro que se llevó a mi hija”, dijo la señora Torres.

La diputada del Atlántico, Alejandra Moreno, durante las sesiones extraordinarias de la Asamblea, solicitó a las autoridades “declarar una emergencia en materia de violencia de genero contra la mujer por los casos de desapariciones”.

Si alguna persona tiene información, la Fiscalía puso a disposición los siguientes números: 322589 extensión 50351 - 3218383911.