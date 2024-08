“A mi hija se la llevaron sujetos armados en un carro”: madre de Isamar Algarín

Caracol Radio conoció nuevas pistas del caso de Isamar Algarín Torres, la mujer desaparecida hace más de tres meses luego de salir de un parqueadero de la Sijin, ubicado en el norte de Barranquilla.

La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder los videos de cámaras de seguridad sobre el recorrido que hizo Algarín Torres, el pasado 11 de mayo en horas de la noche, luego de haber sido retenida en el barrio Los Alpes, junto con otros siete sujetos, señalados de tener en su poder un alto armamento con el que, presuntamente, pretendían cometer un atentado en la ciudad.

Tras comprobarse que la mujer de 28 años no estaba relacionada con estos hechos, fue dejada en libertad. En las filmaciones se observa como Isamar, a las afueras del parqueadero de la Sijin, trata de parar varios taxis, sin embargo, no pudo conseguir una carrera.

Segundos más tarde, en el video aparece estacionado al frente un carro de color rojo, el cual le ofrece llevarla, ya que el conductor, supuestamente, trabajaba con plataformas digitales.

Detalles de la desaparición

Isamar se sube y en el recorrido de las cámaras se ve como la mujer llega a una tienda, ubicada en la calle 57 con la carrera 41. Desciende a comprar algunas cosas y, al salir de la tienda, el carro rojo ya no estaba.

Seguido, se puede apreciar como al lugar llega otro vehículo de color blanco, del cual descienden dos sujetos armados, los cuales le apuntan en la cintura y, bajo amenaza, la obligan a subirse. Esta versión fue confirmada por la mamá de Isamar, la señora Gloria Torres.

“Ella sale del parqueadero de Los Alpes, trata de parar tres taxis y ninguno les paró. Entonces al frente había un carro rojo que decía ser InDrive, le ofrece el servicio a ella, ella se acerca a donde él, y me imagino que ella le dijo que la llevara a la casa”, dijo la progenitora.

La señora Torres se cuestionó del por qué el conductor no llevó a su hija a la casa, ubicada en el suroccidente de Barranquilla.

El carro blanco

“Lo que no entiendo es el por qué él la dejó en la calle 57 con la carrera 41. Cuando mi hija se queda ahí, el conductor se va y ella (Isamar) entra a la tienda. Luego ella sale y cuando lo hace ya no ve el carro rojo”, argumentó Torres, quien continuó diciendo que “a los dos minutos llegó un carro blanco, un sujeto se bajó y abordó a mi hija. La jaló por los cabellos y luego le colocó un revólver en la cintura ¿A dónde está mi hija? No sé porque no han investigado las placas del carro que se llevó a mi hija”.

Caracol Radio conoció que ya el conductor del carro rojo entregó su versión de los hechos. Aseguró que dejó a Isamar a las afueras del Colegio Colón debido a que la mujer, al parecer, le había pedido que la llevara a Santa Marta, a lo que él, supuestamente, se negó.

Esta versión, según su mamá Gloria, no concuerda, pues su hija se bajó en la mencionada tienda, situada a tres cuadras del colegio y, además, que ella no tenía celular para comunicarse con su familia, por eso descarta que Isamar pretendía ir a Santa Marta.

La progenitora exige que investiguen porque hasta el momento el caso ha tenido cuatro cambios de fiscales y el proceso ya lleva más de tres meses.

“No me han dado más razones de mi hija. No sé quién la tenga y lo que queremos es que me colaboren porque ya esto tiene tres meses y es para que tuvieran más pruebas. Yo no sé si mi hija vive o no y esto todos los días es una agonía”, dijo Gloria Torres.

En lo que va corrido de este 2024, según datos de la Fiscalía, van 12 personas desaparecidas, entre ellas hay cinco menores de edad, y en la mayoría de los casos las personas fueron vistas por última vez en el barrio Las Flores, de Barranquilla.