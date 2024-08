“Él está estable, pero nuestra angustia es saber qué va a pasar” hijo de opositor Williams

En 6 AM Hoy por Hoy, se conectó William Dávila Valeri, hijo del Líder opositor Williams Dávila, quien habló del estado de salud de su padre, luego de estar internado en el hospital y, sobre la situación que están pasando en este momento.

El pasado jueves 8 de agosto, el opositor venezolano, Williams Dávila, fue secuestrado por el mandato de Nicolas Maduro. Recientemente, según su hijo, se enteraron por terceros que llevaron a su padre a un hospital el martes en la noche y que se econtraba en un estado grave de salud. Sin saber a detalle desde que se lo llevaron, solo se enteraron que habia llegado con sintomas de infección aguda de orina, deshidratación profunda, riesgo de septicemia, un cuadro de fiebre muy alto, entre otras afectaciones que tenía el opositor Dávila.

“Todo esto todavía envuelto en un manto oculto, porque él sigue detenido, ahí están agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) , hasta dentro de la habitación y no lo dejan ver más allá de los médicos. Mi tío es medico entonces por ciertos momentos lo puede ver” afirmó William Dávila.

¿Cómo llegó al hospital el opositor venezolano?

A su vez manifiesta su preocupación, ya que el riesgo que tiene de septicemia podría infectar también las válvulas del corazón, pues donde se operó puede tener complicaciones. No obstante, los resultados que le entregan en el hospital a William Dávila, sobre su papá, es que no posee signos de tortura.

“Él estaba ayer estable dentro de la gravedad y esperemos que el se siga recuperando. Si se queda en ese sitio, porque nuestra gran angustia en este momento es bueno ¿qué va a pasar? o ¿se lo van a volver a llevar? ¿cuánto tiempo lo van a poder dejar ahí los médicos? Por supuesto, recomiendan que quede varios días para que la infección no suba, pero eso es una incertidumbre, eso no lo sabemos mucho” confirmó el hijo del opositor.

¿Bajo qué supuestos cargos detienen al opositor Dávila?

Según William Dávila, el diputado de la Asamblea Nacional, fue detenido bajo ningún cargo, porque no hubo ningún tipo de comunicación en cuanto a la razón por la que se lo llevaban. De hecho, el policia no se identifico y no poseia ningun tipo de orden. Adicional a ello, mencionó que hasta el día de hoy se desconocen los cargos por los que está detenido.

Comunicado de Williams Dávila vía “X”