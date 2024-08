María Corina Machado: postura de Colombia sobre elecciones en Venezuela es razonable

En diálogo con medios de la región la líder opositora venezolana, María Corina Machado, habló sobre diferentes situaciones que vive el país luego de las elecciones presidenciales en las que se denuncia un fraude por parte de Nicolás Maduro.

Entre los temas conversados están las posturas de Colombia, México y Brasil, la situación migratoria, los pasos a seguir, la situación de los detenidos tras la elección y las futuras manifestaciones.

Colombia, un actor clave

María Corina Machado resaltó que si bien lo que pasa en Venezuela tiene repercusiones en toda la región, Colombia es uno de los países al que más le afectan los efectos de las decisiones políticas y económicas en Venezuela.

“Yo no puedo juzgar intenciones pero sí puedo referirme a lo racional: si hay un país que lo afecta el desenlace de este conflicto dramáticamente es Colombia y yo creo que el gobierno de Colombia está clarísimo que si Maduro se aferra a la fuerza, lo que podríamos estar viendo en días o semanas es la ola migratoria más grande que ha habido hasta ahora”, advirtió Machado.

La líder opositora agregó que “más allá de las afinidades y pensamientos de orden político o ideológico, yo creo que el gobierno de Colombia tiene clarísimo que por el bien de la región, a todos nos conviene avanzar con una solución negociada y estable”

La posición colombiana

“Obviamente nosotros sabemos la verdad, ellos también la saben (...) Todo el mundo sabe que Edmundo González ganó y que es el presidente electo, sin embargo, estos países (Colombia, Brasil y México), han tomado una posición con mayor prudencia para mantener los canales de comunicación con el régimen y yo creo que esa es una opción razonable”, dijo la líder opositora.

Machado explicó que estos canales funcionan para que “el régimen pueda escuchar de gobiernos que han estado históricamente cercanos ‘esto es una línea roja, no has presentado los resultados, acá tiene que haber una verificación estricta, autónoma, independiente e internacional si no esto no se va a reconocer’, yo creo que eso es una cuestión muy importante”.

A su vez, Corina reconoció que ha tenido canales de comunicación constantes y fluidos con la cancillería Colombiana “pero yo no he hablado directamente con el presidente Petro”.

Lo que viene

Ante los llamados o posibilidades de una intervención militar extranjera, María Corina Machado dijo estar convencida “de que no vamos a llegar a esos escenarios porque tenemos por delante la oportunidad única de hacer una transición ordenada que es lo que estamos trabajando”.

En cuanto a la situación de los próximos meses, Machado dijo que “si Maduro hace una evaluación realista de sus opciones, terminará entendiendo que una posición de atrincheramiento basado en la represión simplemente no es sostenible y que por su propio interés le conviene lo antes posible entablar una negociación”.

Sobre un futuro gobierno de Edmundo González, María Corina Machado dijo que “será un gobierno que le va a tocar la situación más compleja en la historia de Venezuela: tenemos una crisis multidimensional. Un país sin instituciones, un país con crisis humanitaria gravísima, crisis de servicios, crisis financiera, crisis económica, crisis de seguridad, crisis de soberanía, crisis política, todo simultáneamente en un contexto de un país saqueado”.

Sobre la región

María Corina Machado estimó que en la región “se ha venido logrando un consenso salvo por Honduras, Cuba y Bolivia que han reconocido el fraude de Maduro. Las diferencias que pueden haber son matices asociados a una estrategia política” como la que han tomado México, Brasil y Colombia para mantener la interlocución con el chavismo.

“Yo creo que hay una plena conciencia en toda la región, incluyendo a los Estados Unidos, de que Venezuela y el conflicto venezolano es clave para garantizar la seguridad hemisférica”, agregó Machado.

Convocatoria a marchas

El próximo movimiento de la oposición es una convocatoria a la “gran protesta por la verdad” el sábado 17 de agosto en Venezuela y en distintos países del mundo.

¡Busca tu ciudad! 🌎



Este sábado 17 de agosto, únete a la Gran Protesta Mundial por la Verdad de Venezuela 🇻🇪



Más de 115 ciudades ya tienen hora y lugar de encuentro para exigir que se respeten los resultados del 28J y ratificar que #GanóVzla. #JuntosEl17 alzaremos la voz… — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) August 13, 2024

“Este sábado 17 de agosto vamos a tomar las calles de Venezuela y el mundo. En donde haya un venezolano, ahí estaremos (…) Gritemos fuerte para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozcan nuestra soberanía nacional”, cerró Machado.