¿Colombianos en Venezuela piensan dejar el país por la crisis tras elección presidencial?

Cruce migratorio de ingreso a Colombia desde Venezuela. (Photo by SCHNEYDERM/AFP via Getty Images) / SCHNEYDERM

El 43 % de la población de Venezuela considera salir del país, según un sondeo que la encuestadora venezolana Meganálisis realizó después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Caracol Radio estuvo en el consulado de Colombia en Caracas consultando las intenciones migratorias de algunos ciudadanos.

Mayra Penagos, venezolana que también cuenta con nacionalidad colombiana gracias a su madre aseguró que la crisis postelectoral, le está haciendo pensar en emigrar a Colombia.

“Es una posibilidad debido a la situación. Mucha tensión, incertidumbre y poca seguridad” dijo a Caracol Radio.

Andreína Rodríguez también cuenta con doble nacionalidad y ahora quiere obtener el pasaporte colombiano. Dice que actualmente no tiene intenciones de irse de Venezuela, aunque no lo descarta en un futuro.

“Dependiendo de lo que digan mis hijos, porque todo va dependiendo de ellos, de mí no porque como se dice uno ya está viejito pero mis chamos están jóvenes y me gustaría algo mejor para ellos” afirmó.

Proveniente de su nativa Cali hace 45 años llegó Rodrigo Gómez a Venezuela, de donde asegura no se moverá.

“Así viejo como estoy tengo oportunidades de trabajar en cualquier cosa, en cambio en Colombia no, en Colombia no tengo vida. Aquí no pasa nada, la mayoría de las veces es puro lavado de cerebro. Estados Unidos tiene trancado al país y no llega mucha cuestión aquí como antes” aseguró.

De los casi 8 millones de venezolanos que, según Naciones Unidas han emigrado de su país, la mayoría, unos 2,8 millones están en Colombia, de acuerdo al último reporte de Migración Colombia.