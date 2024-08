Fechas 6 y 7 Liga Colombiana 2024-II: Dimayor publicó programación oficial de los partidos

La Dimayor dio a conocer días y horarios para disputar las fechas 6 y 7 de la Liga colombiana. Entre los partidos más atractivos de la jornada 6 se encuentra el enfrentamiento entre América de Cali y Bucaramanga; por otro lado, Deportivo Cali estará enfrentando a Independiente Santa Fe.

El clásico de la fecha 6, Millonarios Vs. Nacional se jugó de manera anticipada por la ocupación de los estadios para el Mundial Femenino Sub-20 que se llevara a cabo en el país, el juego terminó 1-2 a favor de los antioqueños.

Los dirigidos por Alberto Gamero volverán jugar hasta que se enfrenten a Águilas Doradas en el estadio Arturo Cumplido de Sincelejo. Dicho partido será el próximo domingo 25 de agosto a las 5:30PM, por la séptima jornada. En la fecha 7 no se disputarán los duelos Santa Fe Vs. Pereira y Nacional Vs. Deportivo Cali.

Fortaleza lidera la tabla de posiciones con un total de 10 unidades, le siguen Once Caldas, La Equidad y Nacional, todos con la misma cantidad de puntos; no obstante, la diferencia de gol favorece al cuadro capitalino que viste de blanco.

Fecha 6:

Sábado 17 de agosto

Deportivo Pereira vs. Alianza FC (4:00 PM)

Junior de Barranquilla vs. Fortaleza (6:05 PM)

La Equidad vs. Águilas Doradas (8:10 PM)

Domingo 18 de agosto

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali (5:45 PM)

Lunes 19 de agosto

Patriotas vs. Once Caldas (4:00 PM)

Jaguares vs. Deportes Tolima (6:15 PM)

Martes 20 de agosto

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe (8:00 PM)

Fecha 7:

Viernes 23 de agosto

Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga (7:30 PM)

Sábado 24 de agosto

Patriotas vs. La Equidad (3:00 PM)

Alianza FC vs. Boyacá Chicó (3:00 PM)

Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla (7:30 PM)

Domingo 25 de agosto

Águilas Doradas vs. Millonarios (5:30 PM)

Once Caldas vs. Jaguares (7:40 PM)

Lunes 26 de agosto

Fortaleza vs. Independiente Medellín (8:00 PM)