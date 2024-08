Antioquia es el departamento con más alertas por presencia del Clan del Golfo

Antioquia

La Defensoría del Pueblo anunció que Antioquia ocupa el primer lugar en los 10 departamentos con mayor cantidad de alertas tempranas emitidas por la entidad, por cuenta del actuar criminal de las AGC - Clan del Golfo.

El departamento antioqueño ha tenido 39 alertas durante los últimos siete años, el territorio que le sigue es Chocó con 38; Bolívar, 21; Córdoba y Meta, 17 cada uno; Nariño, Cauca y Valle del Cauca, 15 cada uno; Cesar y Cundinamarca, con 13 AT cada uno. Hoy la operación de las AGC se ha extendido a 24 de los 32 departamentos del país.

El Defensor del Pueblo, Julio Luis Balanta Mina, detalló de qué manera se puede ver afectada la comunidad con la presencia de esta estructura criminal: “Como desplazamientos forzados masivos, confinamientos, reclutamientos, uso y utilización de menores de edad, masacres, enfrentamientos armados con interposición de la población civil, violencia sexual, entre otros. Este tipo de hechos sistemáticos nos lleva a solicitarle e insistirle al gobierno nacional y a los entes competentes en el orden territorial emprendan acciones y planes de protección”.

AGC en Antioquia

En relación con las economías ilícitas de las AGC, del total de las AT emitidas hasta la fecha, en 166 de ellas —el 92%— ha identificado al narcotráfico como una de las principales actividades asociadas a su actuar delictivo. Igualmente, en 70 AT ha identificado su operación en minería ilegal; en 66 AT, actividades relacionadas con contrabando, y en 20, con los préstamos conocidos como ‘gota a gota’.

La presencia, injerencia o tránsito del grupo armado entre el 2019 y el 2024 tuvo un aumento del 84%, al pasar de 213 municipios hace cinco años a 392 este año. Es una de las estructuras al margen de la ley con mayor crecimiento en Colombia.

Por la vulneración de derechos humanos constantes y la afectación al orden público, la Defensoría del Pueblo le solicitó apoyo urgente al Gobierno Nacional en estos departamentos, especialmente en aquellas zonas convulsionadas por el conflicto armado, sin tener en cuenta si solamente hay presencia de las AGC o de otros grupos armados al margen de la ley.