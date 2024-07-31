Preocupación en Jamundí por secuestros: tres casos en un mes

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jamundí

El municipio de Jamundí ha registrado tres secuestros en el último mes, según confirmaron las autoridades locales.

El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali, detalló los casos: “El primero fue el 5 de julio en la vereda La Berta, el segundo fue el 10 de julio en el sector de Puente Vélez, y el tercero es el 26 de julio en la misma zona”.

El hecho más reciente involucra a Marta Lucía Granada Chaparro, de 71 años. Aunque las investigaciones están en curso y los familiares de la mujer aún no han recibido exigencias de ningún grupo armado específico, las autoridades no descartan la posible implicación de disidencias de las FARC en este y en los otros casos.

Paulo García Granados, hijo de ya mencionada, habló en La W y expresó estar angustiado.

“Mi madre acudió al llamado porque en su propiedad están haciendo una especie de invasión. Ella, muy preocupada, dijo que iría a hablar. Decidió ir en compañía de mi padre y un conductor. Al momento de su llegada, la vieron, las personas que estaban ahí sacaron armas, la raptaron y no sabemos nada. A mi padre y al conductor los dejaron”, contó

Añadió: “en el momento se hicieron pasar por el ELN, pero la zona en cierta manera nunca han estado ahí, más la manera como se operó que no tenían distintivo. Es angustiante”, dijo.

La creciente inseguridad en Jamundí ha llevado al congresista del Centro Democrático, Cristian Garcés, a exigir un retén permanente del Ejército desde la cabecera municipal hasta la zona rural y turística del municipio.

A pesar de ello, las autoridades aseguran que ya se ha reforzado la presencia de la fuerza pública en el territorio.