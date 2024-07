Defendamos la Paz les pide a las delegaciones del Gobierno y el ELN retomar los diálogos

Bogotá

La organización Defendamos la Paz les envió una carta a las delegaciones del Gobierno colombiano y del ELN en la que les pide reactivar con urgencia la mesa de conversaciones por el bien de la población civil que sufre directamente el conflicto armado.

“Los 28 acuerdos logrados y firmados son un triunfo de la paz, pero falta mucho y el tiempo se agota. Así es que no es momento de desfallecer; no es ni siquiera pensable la opción de abandonar las banderas de paz que juntos han logrado levantar. No pueden claudicar ahora, justo cuando tenemos un gobierno que insiste en tender la mano y se la está jugando toda, por liberar a Colombia de la violencia”.

Dicen que el escenario de un regreso a la confrontación armada sería francamente devastador. Defendamos la Paz les pide a las delegaciones del Gobierno y del ELN no claudicar ahora y más cuando el próximo 3 de agosto vence el cese al fuego.

“Les pedimos -con suma preocupación, pero también con la convicción de que ustedes son capaces de hacerlo- encontrar rápidamente las fórmulas que permitan activar la mesa de diálogos y todos los mecanismos derivados de ella; es urgente volver a la mesa, retomar la participación de la sociedad y la agenda de los diálogos, y acordar la ampliación y prórroga del cese al fuego y de hostilidades”.

Defendamos la Paz les dice a las delegaciones del Gobierno y del ELN que la responsabilidad que tienen en inmensa y que las posibilidades de llegar a acuerdos aún son posible.