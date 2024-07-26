Hable con elPrograma

18 feb 2026

Todo parece indicar que fue entrega pactada: Guillermo Valdés por detención de ‘El Mayo’

Recientemente, detuvieron en EE.UU. a ‘El Mayo’ Zambada y al hijo del ‘Chapo’ Guzmán, Joaquín Guzmán López.

Este jueves 25 de julio el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que el narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, ‘capo’ del Cartel de Sinaloa, y el hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, Joaquín Guzmán López, fueron arrestados en El Paso, Texas.

Para analizar esta coyuntura pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, Guillermo Valdés, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia de México.

“A espera de que nos informen con más detalles de lo ocurrido, todo parece indicar que fue una entrega pactada de este capo del narcotráfico”, dijo Valdés en su primera intervención,

Añadiendo que esa presunta entrega pactada es “producto de negociaciones que se debieron de haber discutido desde hace varios meses”.

Así mismo, destacó que “‘El Mayo’ Zambada ya es una persona grande, está por cumplir 77 años y está enfermo. De las pocas veces que ha hablado y que fue en una entrevista que concedió hace 14 años, él mencionaba que lo más importante era su familia y cuidarla. Que lo que más le había afectado personalmente en su larga carrera delictiva era la detención de sus hijos”.

Sobre posibles negociaciones destacó que este ‘capo’ del narco en México “no tiene jefe arriba a entregar. Pero lo que sí puede entregar es mucha información sobre la corrupción y sobre los políticos involucrados, sobre los empresarios que participan en el lavado de dinero y sobre todo, lo que hay que tener presente es que la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de narcotráfico en los últimos años”.

